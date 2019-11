Gli spazi e i tempi di “Parasite”

Devastanti incendi in Australia : Copernicus monitora dallo Spazio Gli effetti catastrofici “senza precedenti” : Mentre un numero significativo di incendi boschivi è stato registrato nel Nuovo Galles del Sud e nel Queensland, in Australia, Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) monitora la loro intensità e le conseguenti emissioni. I dati raccolti da CAMS mostrano come le conseguenze di questi ultimi incendi risulteranno da record per il territorio del Nuovo Galles del Sud rispetto alle combustioni verificatesi negli ultimi 16 anni. CAMS, ...

Rifiuti - il paradosso di Napoli e Roma : meglio vivere in città che nelle periferie con Gli spazi verdi : I dati che ormai, nonostante tutto, cominciano ad essere prodotti e resi pubblici dai registri tumori, mostrano nelle città metropolitane di Napoli e Roma un “paradosso” epidemiologico che nessuno vuole vedere: ci si ammala e si muore di più dove ci sono più spazi verdi, aree demaniali o spazi privati ma abbandonati, che possono essere “rimpinzati” di monnezza varia e spesso tossica, da abbandonare perché prodotta in regime di evasione fiscale. ...

Future attività spaziali : a SiviGlia il ConsiGlio ESA a Livello Ministeriale : I ministri degli Stati Membri dell’ESA insieme alla Slovenia, Membro Associato, e al Canada, Stato Cooperante, si incontreranno (FIBES di Siviglia, Spagna, il 27 e 28 novembre 2019) per discutere le Future attività spaziali per l’Europa e, in particolare, il bilancio preventivo dell’agenzia spaziale dell’Europa per i prossimi tre anni. Supportata da tutti gli Stati Membri, l’ESA sta cercando un aumento nei finanziamenti per il programma ...

“Il transito di Mercurio sul disco del Sole” : la PuGlia alla scoperta dello spazio : La Società Astronomica Pugliese e l’Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio invitano il pubblico lunedì 11 novembre 2019° a Castel del Monte per seguire le fasi del transito del pianeta Mercurio sul disco del Sole. Un telescopio solare e alcuni telescopi e binocoli dotati di appositi filtri saranno posizionati sulla spianata del Castello – lato sud (l’ingresso guarda a est) – liberamente accessibile a piedi, per osservare il fenomeno ...

Spazio - AstroLuca mostra l’Australia deturpata daGli incendi e l’Africa ‘pelle della Terra’ [FOTO] : Luca Parmitano, dalla sua finestra sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), dove si trova per la missione Beyond dell’Agenzia spaziale europea (Esa), continua a raccontare le bellezze della Terra e anche le sue minacce. Questa volta lo fa pubblicando foto dell’Australia e dell’Africa. In particolare, sull’Australia, mostra la bellezza di un suo tramonto, nonostante sia “deturpata da centinaia di chilometri di ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgoGliosa e riconoscente’ (3) : (Adnkronos) – “Credo che i giovani guardino a noi -ha concluso l’astronauta- non per quello che siamo, ma per il messaggio che possiamo portare: di speranza, di tecnologia, di scienza, di possibilità. Non c’è nulla di più bello della possibilità, della capacità di poter divenire, di avere un qualcosa da raggiungere. Noi forse rappresentiamo questa umanità, questa possibilità, voglio restare assolutamente umile, ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgoGliosa e riconoscente’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Lei non sa che cosa vuol dire per me come per tutti i nostri concittadini sentire da lei che queste sperimentazioni e questi lavori nello Spazio siano fatti con grande partecipazione italiana, sia nella composizione della stazione, sia nel lavoro a terra come ricerca scientifica. Per me è un grande motivo di orgoglio e il fatto di aver messo la bandiera è un motivo di riconoscenza ulteriore”. ...

Clima - l’allarme deGli 11mila scienziati non lascia spazio a credenti e complottisti. Leggetelo! : Uno spettro si aggira da 40 anni per il mondo: lo spettro della sua fine. Sono passati 40 anni da quando scienziati di 40 nazioni si sono incontrati a Ginevra per la prima conferenza mondiale sul Clima. Fu allora che venne lanciato il primo allarme. Con successo scarso, se non nullo. Allarme ripetuto nel 1992 a seguito nel Rio Summit, nel 1997 in occasione del protocollo di Kyoto e nel 2015 con gli accordi di Parigi. Quarant’anni anni di ...

Spazio : 12 bottiGlie di vino sulla Iss per studiare l’invecchiamento : vino spaziale, è proprio il caso di dirlo: dodici bottiglie di vino rosso di un’azienda con sede a Lussemburgo sono state inviate alla Stazione spaziale internazionale in nome della scienza. Non quindi per essere bevute dagli astronauti, ma per studiare gli effetti della microgravità e delle radiazioni spaziali sul processo di invecchiamento. La speranza è quella di sviluppare nuovi sapori e proprietà per l’industria alimentare. La ...

Spazio : Parmitano risponderà alle domande deGli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso : Quali effetti personali si è portato a bordo Luca Parmitano per il tempo libero? Ci sono differenze tra la missione attuale, denominata Beyond, e la precedente – denominata Volare – del 2013? Scopriamolo insieme agli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso che, grazie al collegamento organizzato da ARISS e AMSAT Italia, potranno parlare via radio con ...

Il lavoro aumenta se Gli concediamo più spazio : Le persone che si trasformano in strade a 26 corsie di efficienza spesso si trovano ad avere meno tempo di prima. Leggi

I miGliori giochi ambientati nello spazio : Se amate giochi con ambientazione lunare o con percorsi nell’immensità della galassia, siete nel posto giusto. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori giochi disponibili su tutte le piattaforme che hanno come scenario proprio l’universo. Nel corso degli anni molti sono stati i giochi fantascientifici che hanno avuto come ambientazione la luna, i pianeti e l’intera galassia che hanno reso il gioco ...

Milano. I FiGli del vento domenica 3 novembre allo Spazio Teatro 89 : Un po’ concerto, un po’ spettacolo teatrale con letture e approfondimenti a unire musica, poesia e storia. Il secondo appuntamento