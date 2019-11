Gli atleti inglesi fanno causa all’Associazione Olimpica per avere “libertà di sponsor”

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : Luca Campetto sesto sui 400 metri - l’Italia chiude con cinque medaGlie : A Dubai (Emirati Arabi Uniti) si sono conclusi i Mondiali 2019 di Atletica paralimpica. Solo un italiano in pista nell’ultima giornata di gare, Luca Campeotto ha concluso al sesto posto la finale dei 400 metri categoria T62. L’azzurro ha tagliato il traguardo col tempo di 57.24 nella gara dominata dal tedesco Johanns Floors che ha timbrato un sublime record del mondo (45.78) battendo l’olandese Olivier Hendriks (50.79) e lo ...

Liga - Atletico Madrid-Villareal non si giocherà neGli USA : La Liga spagnola ha ricevuto un altro “no” ai suoi piani di internazionalizzazione. Il tribunale commerciale n. 12 di Madrid ha ha accolto il ricorso della Federazione (Rfef) sullo spostamento a Miami di Villarreal-Atletico Madrid, gara in programma il 6 dicembre prossimo. L’incontro dunque non si disputerà negli Stati Uniti, perché nonostante l’organizzazione delle gare […] L'articolo Liga, Atletico Madrid-Villareal non si giocherà negli ...

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : quinta medaGlia per l’Italia - Monica Contrafatto argento sui 100 metri : Monica Contrafatto ha regalato all’Italia la quinta medaglia ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Dubai (Emirati Arabi Uniti). La siciliana ha conquistato l’argento sui 100 metri categoria T42-T63 col tempo di 15.59. L’azzurra si è dovuta inchinare soltanto all’inarrivabile indonesiana Karisma Tiarani capace di realizzare il nuovo record del mondo T42 (14.72), la nostra portacolori è ...

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : meraviGlioso argento di Oney Tapia nel lancio del disco : Era uno degli uomini più attesi dell’intera delegazione azzurra ai Mondiali di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e non ha tradito: Oney Tapia è argento nel lancio del disco categoria F11. Il 43enne nato a Cuba è riuscito a portare a casa un preziosissimo secondo posto alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva. Il 46.10 dell’atleta sudamericano gli è valso l’oro e il record del mondo. Ottima la ...

Il Real Madrid si oppone alla disputa del match Villarreal-Atletico Madrid fuori dai confini nazionali. Come riporta "Marca", l'obiettivo di Javier Tebas, presidente della Liga, era quello di portare la gara negli USA e farla giocare il 6 dicembre a Miami. Tuttavia, i Blancos – e allo stesso modo il Barcellona –, in risposta a

Mondiali Paralimpici Atletica Leggera – Oney Tapia medaGlia d’argento nel disco : Oney Tapia vince la medaglia d’argento nel disco F11 ai Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera: l’atleta azzurro si classifica alle spalle del brasiliano Alessandro Da Silva Ancora una medaglia per l’Italia nei Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera, la 4ª nella rassegna di Dubai (2 ori e 2 argenti). Oney Tapia sale per la prima volta sul podio iridato grazie alla conquista della medaglia d’argento nel disco F11 che ...

Atletica - Mondiali paralimpici 2019 : Oxana Corso conquista l’argento sui 100 metri - seconda medaGlia per l’Italia : A Dubai (Emirati Arabi Uniti) proseguono i Mondiali 2019 di Atletica paralimpica e arriva la seconda medaglia per l’Italia dopo l’oro di Assunta Legnante nel getto del peso. Spettacolare medaglia d’argento di Oxana Corso che non ha deluso le aspettative nei 100 metri categoria T35. La 24enne, già Campionessa del Mondo nel 2013 e argento alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, si è resa protagonista di una bella prova chiusa ...

Atletica - Valeria Straneo vince la mezza maratona di Crema : miGlior tempo deGli ultimi 5 anni : Valeria Straneo ha vinto la mezza maratona di Crema in 1h11:42: da cinque anni la piemontese non correva così forte, la sua ultima gara sotto i 72 minuti risale addirittura ai Mondiali di Copenhagen 2014. La 43enne ha brillato sui 21 km rendendosi protagonista di un buon test in vista del ritorno nella maratona, prova in cui ha vinto l’argento ai Mondiali 2013 e agli EUropei 2014. L’alessandrina ha preceduto nettamente la keniana ...

Atletica - Alex Schwazer sul suo ritorno aGli allenamenti : “Ho ritrovato le giuste sensazioni. Obiettivo? La mia innocenza” : Il 21 giugno 2016 il giorno dell’ufficializzazione per la positività al testosterone e l’8 agosto la squalifica per otto anni. Stagioni di contraddizioni, di casi, ma sempre e solo di una versione da parte di Alex Schwazer: “Io sono innocente“. Il 17 ottobre il gip di Bolzano ha ordinato il supplemento di indagine ed è entrata in gioco l’ipotesi della provetta manomessa. Un percorso lastricato di difficoltà, in cui ...

Atletica : Alex Schwazer ricomincia Gli allenamenti sognando Tokyo 2020 : Alex Schwazer torna ad allenarsi con un sogno molto preciso in testa: l’Olimpiade di Tokyo 2020. Il marciatore azzurro, campione olimpico sui 50 km a Pechino 2008, è attualmente squalificato fino al 2024 ma ha deciso di cominciare a preparare l’appuntamento a Cinque Cerchi giapponese dell’anno prossimo nella speranza di un esito positivo dei procedimenti in corso, come spiegato dal suo allenatore Alessandro Donati. Il tecnico ...

Atletica paralimpica - Mondiali Dubai 2019 : nella terza giornata sei record del mondo. Nessuna medaGlia per l’Italia : Si è da poco conclusa la terza giornata dei Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Prestazioni da urlo con ben sei record del mondo. Grandi emozioni si dal mattino con la fantastica prova di Lisa Adams nel lancio del peso femminile nella categoria F37 che ha fatto segnare 14.70, miglior lancio di sempre, che le è valso l’oro. nella finale dei 200 metri femminili categoria F36 la ...

Atletica paralimpica - Legnante è medaGlia d’oro per la quarta volta ai Mondiali di Dubai : Assunta Legnante ha vinto il suo quarto titolo iridato consecutivo nel getto del peso con 15,83 metri ai Mondiali 2019 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Dubai e ha conquistato il quarto titolo dopo gli allori già conquistati a Lione (2013), Doha (2015) e Londra (2017).Continua a leggere

Mary Cain - la confessione della stella dell’atletica Usa : “Spinta a dimagrire dal team della Nike - mi taGliavo. Nessuno mi ha aiutata” : Un video confessione che svela il dietro le quinte di una giovane sportiva ai massimi livelli. Di una promessa dell’atletica stroncata da un allenatore e un team fatto di soli uomini ossessionati dal suo peso, che doveva ridursi sempre di più. Così all’astro nascente del Nike Oregon Project Mary Cain, per tre anni, è scomparso il ciclo e, a causa dell’osteoporosi dovuta al grave squilibrio ormonale, si è causata cinque ...