Gli altri siti Unesco a rischio per i cambiamenti climatici in Italia

Di Maio avverte : chi fa il gioco deGli altri lasci il M5S : Di Maio: "In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c'e' qualcuno piu' interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento 5 Stelle

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sarà un weekend come tutti Gli altri. Dobbiamo dare il 100%!” : Fa buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” sulla sua Ferrari visto che nel corso delle FP3 il ...

Charles Leclerc F1 - GP Brasile 2019 : “Sarà un weekend come tutti Gli altri. Dobbiamo dare il 100%!” : Fa buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc in vista del prossimo GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos, infatti, il monegasco dovrà scontare la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit usata ad Austin (Stati Uniti), nell’ultimo round. Leclerc, infatti, in gara aveva una unità “datata” visto che nel corso delle FP3 il motore EVO3 aveva ...

Maurizio Costanzo incalza Silvio Berlusconi a cantare con Al Bano ma l’ex Cav. lo gela : “Gli altri sanno fare solo questo” : Silvio Berlusconi è stato ospite del Maurizio Costanzo Show e, dopo aver parlato di politica con la manovra, i rapporti con Matteo Renzi e la crisi dell’Ilva di Taranto, ha fatto il suo ingresso in studio Al Bano, che ha cantato “Felicità” dedicandola al leader di Forza Italia. Allora, ad un certo punto, Costanzo ha chiesto a Berluconi di cantare qualcosa anche lui. L’ex Cav. però ha declinato l’invito: “Io ...

Sfogo Cristiano Ronaldo - lo schiaffo di Falcao : “ha sbaGliato - deve portare rispetto all’allenatore come tutti Gli altri” : Paulo Roberto Falcao bacchetta Cristiano Ronaldo: l’ex giocatore della Roma non perdona lo Sfogo del portoghese e la mancanza di rispetto verso l’allenatore Lo Sfogo di Cristiano Ronaldo al momento del cambio contro il Milan ha fatto scalpore. Il campione portoghese non al top della forma fisica a causa di un infortunio, è stato sostituito a partita in corso (e a risultato non acquisito) per due volte nel giro di pochi giorni. ...

La gentilezza fa bene a se stessi e aGli altri : Sorridete di piùOpponete la gentilezza alle provocazioniInteressatevi sinceramente agli altri e ascoltateliFate sentire gli altri importantiSiate gentile con voi stessi«Ovunque ci sia un essere umano, vi è la possibilità per una gentilezza» diceva Seneca secoli fa. Eppure spesso immersi come siamo nelle nostre vite e distratti dai nostri impegni ce ne dimentichiamo con facilità. «Viviamo le nostre giornate frettolosamente. Siamo talmente presi ...

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiGlieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Sergio Castellitto : “Viviamo un’epoca di confusione. Liliana Segre è un pezzo unico al di sopra deGli altri” : “Viviamo in un’epoca inodore, è un periodo di grande confusione e ambiguità totale, sociale e politica. Il gesto che facciamo di più è ‘sfiorare’ un telefonino, un tablet, uno schermo. Non tocchiamo più le cose, non stringiamo e dimentichiamo sempre che con le mani si possono fare tante cose”. Quando ti parla, Sergio Castellitto ti fissa negli occhi senza distogliere mai lo ...

Pescara-Ibrahimovic - la “storia” va avanti. Zauri : “Viene e si giocherà il posto con Gli altri” [VIDEO] : Basta un tweet ironico, simpatico, per scatenare le reazioni del web. Va avanti la “storia” Ibrahimovic-Pescara. Lo svedese vuole cambiare aria e il club abbruzzese ne ha approfittato per scherzarci su. Qualche giorno fa, sul profilo ufficiale Twitter, gli adriatici avevano postato una foto dello svedese con addosso la maglia biancazzurra e la scritta: “Welcome Ibrahimovic”. A rimarcarci su, in questa situazione, il ...

Muffa neGli alimenti : alcuni cibi alterati si possono “salvare” - altri no. Le regole da seguire : Nella maggior parte dei casi, la Muffa che attacca gli alimenti è il segnale inequivocabile di un’alterazione del prodotto e di potenziale rischio per la salute. Quando ci si accorge della Muffa, spesso si fa l’errore di eliminare la parte deteriorata e consumare il resto, ignorando il fatto che il fungo, quasi sempre, degrada completamente l’alimento. Muffe pericolose e muffe utili Le muffe – spiega l’Humanitas Medical Care, ...

Alvin bentornato - ora pensiamo aGli altri 27999 : Bisogna essere felici per il piccolo Alvin. Per questa mobilitazione trasversale che lo ha fatto rientrare dal padre. Una applicazione materiale dello ius soli per un minore ancora di nazionalità albanese ma cresciuto in Italia e poi portato dalla madre radicalizzata in Siria.Alvin era nel campo di Al Hol, un inferno dove l’ignavia della comunità internazionale ha lasciato a marcire 10.000 tra donne e minori familiari dei ...

“Sei solo un paGliaccio viziato” e altri insulti : Cristiano Ronaldo su Instagram : Cristiano Ronaldo rompe silenzio. Il giorno dopo la sostituzione nella gara contro il Milan che ha dato il via ad una lunga serie di discussioni sui social e i giornali, il campione portoghese ha scritto un post su Instagram “Partita difficile, vittoria importante!” Visualizza questo post su Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine Un post condiviso da ...

SveGliatevi - ora o mai più : altrimenti la destra vincerà ovunque : Il successo di Vox alle elezioni spagnole non è che l'ultimo tassello dell'avanzata delle destre in Europa. Un’ascesa senza freni in cui l'Italia è paradigma e avanguardia. Con il governo Conte in stato comatoso e le elezioni in Emilia - Romagna alle porte, la vittoria finale di Salvini sembra davvero dietro l'angolo. E per evitarla, ormai, serve uno sforzo poderoso.Continua a leggere

Migranti - Di Maio : "Grazie alla Germania - è un esempio per Gli altri Paesi" : Luigi Di Maio in passato, anche da ministro (del Lavoro e dello Sviluppo economico) e da vicepremier, non ha mai risparmiato bordate contro la Germania, così come contro la Francia. Parigi e Berlino sono sempre state viste dal M5S come parte del sistema di quei "poteri forti" da odiare. Ora che è ministro degli Esteri, invece, la musica sta cambiando e il leader del pentastellati oggi ha pubblicamente ringraziato la Germania perché è sempre ...