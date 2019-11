Giordano | “Basta drammi | tutte le squadre finiscono | non si può fare un triennale ai

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019) Antonio, sul momento del Napoli Il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio, è intervenuto a Radio Marte parlando del momento del Napoli: “Esistonochee dobbiamo smetterla tutti, me compreso, con quest’aria di drammatizzazione. I club sono aziende, non possono permettersi di legarsi ad un calciatore di 33 anni per altri 3 anni. Ancelotti è un grandissimo allenatore, rientra nella categoria delle leggende. Credo che Ancelotti stia pensando al 4-3-3, ma non mi piace questo modulo con questa rosa. Zielinski sono convinto possail centrale perché ha qualità uniche e poi continuo ad avere la netta sensazione che sottovalutiamo troppo il valore della rosa azzurra”. PER LEGGERELE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI FOTO – Ancelotti cambia tutto, va incontro alle richieste della squadra: prova il 4-3-3 De ...

_SiGonfiaLaRete : La coppia difensiva non convince, #Zielinski meglio come centrale. L'analisi di #Giordano - maria1_e_basta : No, Giordano, non ci siamo. Il taglio dei parlamentari è taglio della rappresentanza a fronte di un risparmio irris… - EMapelli : @fuoridalcorotv basta Giordano, metti fine a questo strazio, Giggino O’Statista non si può sentire -