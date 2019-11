Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) È stato un 2019 da incorniciare per l’Androni Giocattoli-Sidermec, che per il terzo anno consecutivo è riuscita a conquistare la Coppa Italia mettendosi in mostra, non solo nelle gare nazionali, ma anche in quelle internazionali. Tutto ciò ha portato la formazione dia classificarsi come miglior squadra azzurra a livello mondiale. Un grande onore e una grande soddisfazione per una squadra da sempre vivaio di grandi talenti, dallo spirito sportivo senza eguali, e che continua a sopravvivere grazie ai suoi valori; nonostante le grandi difficoltà del ciclismo italiano e di una riforma del World Tour che sfavorisce e non poco le formazioni Professional: la vera benzina di questo sport. E noi abbiamo proprio parlato con lo stesso, team manager della formazione vincitrice della Ciclismo Cup 2019; un uomo simbolo del ciclismo italiano, nonché uno dei più grandi ...

OA_Sport : Gianni Savio: “I soldi non devono eliminare la componente sportiva. Attendo il ritorno di Aru” - bicitv : A Gianni Savio il premio scopritore di talenti dal Panathlon - ulell : Tommaso Riccardo Francesco Savio Gianni Gianni praticamente io quando arrivo in ufficio. -