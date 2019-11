Gianna Nannini | «La Differenza» L' album | le canzoni | il tour

La Differenza di Gianna Nannini - 10 tracce “che bruciano di fuoco puro” : Esce oggi La Differenza, il nuovo album di Gianna Nannini. 10 tracce inedite nate nel suo studio di Londra, vicino a Gloucester Road, e poi registrare a Nashville. Gianna Nannini racconta l'esperienza di Nashville e spiega come mai ha deciso di recarsi proprio lì per realizzare il suo nuovo progetto discografico. La motivazione è legata alla resa dei suoni. Non ha registrato infatti con gli overdubs ma suonando tutti insieme, nello stesso ...

Gianna Nannini diventa un ologramma e da Berlino si esibisce a X Factor : Se il dono dell’ubiquità non ci è ancora permesso, resta solo una cosa: l’ologramma. E adesso è realtà anche in Italia. Il terreno di prova è stato X Factor, il talent musicale in prima serata su Sky 1. Il programma condotto da Alessandro Cattelan ha visto sul palco Gianna Nannini, fresca di nuovo album pubblicato dal titolo La Differenza (Charing Cross Records Limited / Sony Music). L’artista si stava esibendo fisicamente al ...

A X factor si procede a tarallucci e vino e ologrammi di Gianna Nannini : Tutto dovrebbe cominciare con una canzone di Gianna Nannini. Le giornate, l’Europa, i viaggi, un amore, le cene, le docce, i film stranieri, i live di X-factor. Ieri è quasi successo, lei ha quasi aperto il quarto live e lo ha fatto stando a Berlino, però sul palco di Milano. Proprio così. È stata l

#XF13 - Quarto live show Sky Uno e NOW TV. Ospite Gianna Nannini e Mabel : Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l’uscita di scena di Lorenzo Rinaldi e Marco Saltari, X FACTOR 2019 arriva al giro di boa di questa stagione. Ma quella di giovedì 14 novembre alle ore 21.15, per il talent di Sky prodotto da Fremantle, è una puntata davvero decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima...

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 14/11/2019 – Il quarto Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Gianna Nannini e Mabel. : Quarta Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, la nona in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, suddivisi ...

A X Factor arriva Gianna Nannini : ospiti e assegnazioni del 14 novembre : Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, i concorrenti di X Factor 2019 sono rimasti in 8. Un altro lascerà il programma al termine del quarto Live Show in diretta giovedì 14 novembre su Sky Uno. Intatta la squadra dei gruppi guidata da Samuel dei Subsonica, con tre superstiti su tre dopo tre puntate. Per i concorrenti ancora in gara, il quarto Live Show rappresenta l'ultimo scoglio prima della puntata degli inediti: il quinto ...

X Factor - anticipazioni quarto live : ospite Mabel e Gianna Nannini in collegamento : Giovedì 14 novembre, dalle ore 21:15 su Sky Uno, andrà in onda una nuova puntata di X Factor. Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana, il talent musicale di Sky tornerà alla sua formula classica: gli 8 cantanti rimasti saranno divisi in due manche, e i due meno votati di ogni manche si sfideranno all'ultimo scontro. Saranno poi i giudici a decidere di salvare e chi, invece, eliminare. Gianna Nannini in collegamento da Berlino ...

“La differenza” è il nuovo album di Gianna Nannini : Milano. «Ho fatto un disco vecchia maniera mentre il mondo va da una parte: non è tornare indietro ma andare

Dopo “L’Amore gigante” - torna Gianna Nannini e fa “La differenza” : Parte da Nashville 'La differenza' di Gianna Nannini, il suo album di inediti che arriva in versione fisica e in digitale il 15 novembre, due anni Dopo 'L'Amore gigante'. Il nuovo album (Charing Cross Records Limited / Sony Music) è stato infatti realizzato nei Blackbird Studio di John McBride appunto a Nashville, nel regno dell'analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock e in questa scelta è implicito l''animo' dell'album, come ...

Biglietti in prevendita per il tour europeo di Gianna Nannini al via da Londra nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il tour europeo di Gianna Nannini, al via a Londra nel 2020. L'artista senese si prepara quindi a conquistare il continente con una serie di concerti che avvierà nel corso della prossima annata e che supporterà il nuovo album di inediti che arriverà il 15 novembre prossimo. I Biglietti per assistere ai concerti sono già in prevendita in tutti i canali abilitati e con consegna secondo le modalità abituali. ...

Audio e testo di La Differenza di Gianna Nannini - nuovo singolo prima del concerto allo stadio Franchi : La Differenza di Gianna Nannini è il nuovo singolo dal prossimo album di inediti che la rocker senese rilascerà il 15 novembre. Il brano era stato annunciato come apripista già qualche settimana fa, ma solo nella giornata dell'11 ottobre è cominciata la rotazione radiofonica. Già nota la tracklist del nuovo album nel quale compare anche una collaborazione con Coez. La musica di La Differenza sarà anche portata in tour, nel concerto che ...

Annunciato un concerto di Gianna Nannini a Firenze - biglietti in prevendita per la data allo Stadio Franchi : Dopo l'annuncio per l'arrivo del nuovo album, arriva il concerto di Gianna Nannini a Firenze. L'artista senese sarà allo Stadio Artemio Franchi nella data del 30 maggio, con biglietti che saranno presto in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Per i tagliandi di ingresso è prevista la prelazione esclusiva dedicata ai membri del fan club che avrà inizio alle 11 dell'11 ottobre, mentre per quella generale occorre attendere le ...

Gianna Nannini racconta gli inizi della sua carriera : La rocker italiana Gianna Nannini al settimanale “Vanity Fair” racconta: “L’unico ad avermi capito davvero a 14 anni, quando cercavo il mio posto nel mondo e mi sbattevo tra un provino e l’altro, fu Mike Bongiorno. “Questa ragazza ha qualcosa”, disse al concorso delle voci nuove”, mercoledì 2 ottobre, a pochi giorni dal lancio di La differenza, singolo di debutto del nuovo omonimo album. Si tratta del ventesimo per la ...