Gianluigi Paragone | l' aut aut a Pd e M5s durante Piazzapulita | Se non abbassano le

ArcelorMittal - il vero piano di Luigi Di Maio e Gianluigi Paragone : cacciarli per nazionalizzare l'Ilva : La questione Ilva non rappresenta un problema solo (per modo di dire) per quei 10mila italiani che resteranno senza lavoro e per quel Paese che si vedrà sottratto dell'1,4 per cento del Pil. Il sito di Taranto è un cavillo anche per il governo e, in particolar modo, per i Cinque Stelle che da sempre

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il Conte bis? Non durerà molto - ma la legislatura andrà avanti" : Gianluigi Paragone getta benzina sul fuoco. In un Movimento alle prese con diatribe interne, perdite di consensi e un'alleanza con il Pd scomoda per tutti (la sconfitta in Umbria è stato l'esempio più lampante) il senatore grillino rincara la dose. Ospite a Mezz'ora in più Paragone definisce la crea

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il processo va fatto a tutto il Movimento - non solo a Di Maio" : “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso ...

Gianluigi Paragone difende Luigi Di Maio : "Nessuno come lui - resti capo politico" - cosa c'è dietro : Fermi tutti, GianLuigi Paragone cambia idea. Ancora. In questo caso, pur in modo paludato, lo fa su Luigi Di Maio, criticatissimo per l'accordo di governo col Pd che, in verità, non è mai piaciuto troppo neppure al leader M5s. In un colloquio con La Stampa, il senatore M5s opera dei distinguo: "Sul

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Gianluigi Paragone contro Buffagni e il M5s : "Non vedevano l'ora di fare lingua in bocca col potere" : Raptus di Gianluigi Paragone. Tutto nasce in seguito a una notizia diffusa da Dagospia circa Stefano Buffagni, suoi compagno di partito nonché viceministro allo Sviluppo Economico, il quale avrebbe pranzato al Four Seasons con i capi del colosso bancario JpMorgan, al termine di un incontro a porte c

Gianluigi Paragone sfida Luigi Di Maio : "Non me ne vado - dal M5s mi devono cacciare" : GianLuigi Paragone smentisce le voci che circolano su un suo possibile ritorno alla Lega e assicura: "Fino a che non mi sbattono fuori, io resto dentro". Messaggio ambivalente, a voler essere maliziosi: ritorno nel Carroccio solo dopo l'eventuale cacciata? Chissà. Il grillino dissidente mostra di no

Gianluigi Paragone - le indiscrezioni : torna nella Lega? Lui smentisce - ma... : Gianluigi Paragone rimarrà nel Movimento Cinque Stelle o tornerà alla Lega? È questo uno dei dilemmi che tiene banco in questi giorni di concitati fuggi fuggi dai partiti, di riposizionamento. Tra questi il più recente è quello di Gelsomina Vono che dai pentastellati è finita per passare a Italia Vi

Gianluigi Paragone : “Comprensibile il malcontento nel M5s. Conte? Pavone in zoo europeo” : "Io so una cosa: questo governo non nasce per convinzione di Di Maio. Tutto è sicuramente partito da Grillo ma il vero King-maker è Giuseppe Conte che è un bellissimo Pavone dello zoo europeo e questo è il punto maggiore di debolezza2: il senatore del M5S Gianluigi Paragone racconta perché non è d'accordo con questo governo e non avrebbe voluto l'alleanza con il PD.Continua a leggere

Gianluigi Paragone agente provocatore. "Ora finalmente..." : così farà saltare in aria Pd e M5s in Parlamento : Ora si divertirà, Gianluigi Paragone. Intervistato dal Corriere della Sera, il senatore "dissidente" del Movimento 5 Stelle, uno dei pochi a opporsi apertamente all'inciucio e all'accordo con il Pd, non si è dimesso e anzi ha sfidato i dirigenti del Movimento a cacciarlo. In attesa di una decisione,

Gianluigi Paragone - la verità sul patto Pd-M5s in Umbria : "Un bacio mortale - non l'ha deciso Di Maio" : "La mossa non è di Luigi Di Maio, il gioco non è più nelle sue mani". Gianluigi Paragone, intervistato dal Corriere della Sera, commenta così lo scenario di un "patto civico" tra Pd e M5s alle regionali in Umbria. Il senatore grillino, storicamente vicino alla Lega, è stato tra i più duri contestato