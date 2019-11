Gerry Scotti e la frecciata al direttore di Canale5 | “Nei comunicati ‘sbianchetta’ il

Verissimo - anticipazioni sabato 16 novembre : tra gli ospiti Emma Marrone e Gerry Scotti : sabato 16 novembre, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato sera, condotto da Silvia Toffanin, macina ogni settimana grandissimi ascolti. Anche la puntata del 16 novembre vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti, fra i quali ci sarà Emma Marrone. La cantante, lanciata da 'Amici' di Maria De Filippi, racconterà al grande pubblico gli ultimi complicati mesi della sua vita. Emma ...

Gerry Scotti - il dramma privatissimo del conduttore : “Ho dovuto fare le valigie…” : Non siamo certo abituati a vedere Gerry Scotti aprirsi e parlare di sé davanti alle telecamere, lui che pure sul piccolo schermo è ormai uno dei volti più conosciuti dal pubblico italiano. Il conduttore, amatissimo dagli spettatori, è sempre stato molto riservato, tenendo lontana la sua vita privata dalla notorietà anche per proteggere il figlio Edoardo. Come dimenticare la dolcezza esplosa in studio, quando Gerry Scotti ha espresso parole ...

Gerry Scotti percula Scheri (direttore di Canale 5) : «Nei comunicati sbianchetta programmi e conduttori dicendo sempre le stesse cose» : Gerry Scotti Di Gerry Scotti non se ne parla molto, eppure è una colonna di Mediaset da quasi 40 anni, al punto che ad ogni scadenza di contratto il presidente Pier Silvio Berlusconi “mi dà sempre un foglio in bianco dove mi chiede di indicare la durata e la cifra”. Uno status di ‘privilegiato’ e il conseguente lusso di poter scagliare frecce – anche velenose – come fossero carezze, mentre per altri al suo ...

Gerry Scotti - gli ascolti di Adrian : “Celentano mi ha sorpreso” : Adrian, Gerry Scotti parla di Celentano e rivela: “A casa non è arrivato…” Gerry Scotti è stato protagonista di un incontro con la stampa per parlare del successo di Caduta Libera, dell’inizio del suo nuovo programma preserale Conto alla rovescia, del successo di Tu si que vales e di tutti i suoi prossimi impegni. Interpellato dalla stampa, Gerry ha parlato anche dell’ospitata di settimana scorsa da Adriano ...

Gerry Scotti commenta Adrian : "La piacevolezza provata in studio - a casa non è arrivata" (e scherza sui comunicati di Scheri) : "Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto, una persona emozionata e affettuosa, proprio il genere di uomo che speravo che fosse". Gerry Scotti, durante un incontro stampa riservato soltanto alla stampa cartacea, ha commentato Adrian, il nuovo show di Celentano a cui ha partecipato come ospite. "Non avevo mai avuto occasione di conoscerlo prima, mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me, mi ha fatto un sacco di domande ...

Gerry Scotti : "La valletta? Oggi è un ruolo svilente per le donne. Poi non saprei più a chi farle sposare" : “Non è più tempo di vallette, è diventato un ruolo svilente per le donne. E poi le Letterine non saprei più a chi farle sposare”. Le regole dei game show televisivi sono cambiate. Lo sa bene Gerry Scotti, re del format, che in un’intervista al Corriere della sera racconta il suo “Conto alla rovescia”, il nuovo programma in onda su Canale 5 da lunedì a domenica alle 18.45, a partire ...

Adrian - la bomba-Gerry Scotti : "Cosa penso dello show di Celentano e del comunicato di Mediaset" : Gerry Scotti è stato ospite di Adriano Celentano su Canale 5 durante la prima puntata di Adrian, un programma che il conduttore Mediaset promuove a pieni voti. "Mi è piaciuto moltissimo", dice Gerry in una intervista a ItaliaOggi: "È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per

Nicolò Scalfi - la notizia sul ‘campioncino’ di Caduta Libera arriva proprio da Gerry Scotti : Gerry Scotti ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, il quiz che va in onda nella fascia preserale su Canale 5. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, il conduttore ha confermato la chiusura del programma, ma ha annunciato il ritorno in primavera dopo “Avanti un Altro” per festeggiare le mille puntate. “Bisogna dare un periodo di stop per mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi torna in gara. L’annuncio di Gerry Scotti : Gerry Scotti annuncia il ritorno del campione Nicolò Scalfi a Caduta Libera Sta per concludersi questa fortunata edizione di Caduta Libera, condotta da Gerry Scotti, da sempre padrone di casa del quiz in onda nel preserale di Canale 5 dal lunedì alla domenica. E proprio in vista dell’arrivo di un nuovo game che condurrà sempre lui, dal titolo Conto alla rovescia, al via lunedì, all’inizio della puntata di Caduta Libera di oggi, ...

Caduta Libera chiude. Gerry Scotti conferma : “Periodo di stop” : Gerry Scotti chiude Caduta Libera: “Bisogna dare un periodo di stop” Senza ombra di dubbi, è una stagione ricca di impegni per Gerry Scotti. Il conduttore ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, è uno dei giurati di Tu Si Que Vales e, di recente, è stato ospite di Adriano Celentano. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Caduta Libera chiude ma ritornerà in primavera dopo Avanti un Altro di Paolo ...

Adrian - Celentano contro Gerry Scotti : "Troppi soldi nei tuoi quiz - dietro il gioco d'azzardo" : Adriano Celentano, nella prima puntata del nuovo Adrian, non ha risparmiato critiche neanche a Gerry Scotti e ai suoi programmi quiz che hanno così tanto successo di pubblico. Adriano accusa i qui e dice che non bisogna regalare i soldi. Pronta la replica di Scotti che afferma che i concorrenti hann

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

“Ho un fidanzato”. Caduta Libera - il coming out del campione sorprende tutti. E Gerry Scotti reagisce così : Tutti senza parole di fronte a quella scena successa durante l’ultima puntata di Caduta Libera. Il pubblico in studio, quello a casa, persino il padrone di casa Gerry Scotti sono rimasti a bocca aperta per la naturalezza con cui il nuovo campione Diego ha fatto sapere a tutta Italia di essere gay. Lo ha fatto con una disinvoltura tale da stupire tutti. Diego, che è riuscito a mandare a casa Gabriele Giorgio (con ben 300.000 euro), dopo aver ...