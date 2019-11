Gaza | la Striscia iraniana Tra Teheran e Gerusalemme è guerra a bassa intensità

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Voleva accreditarsi come l’uomo forte di. A colpi di razzi sparati contro le città del “nemico sionista”. Voleva entrare nelle grazie di colui che tiene le fila, e i cordoni della borsa, delle milizie mediorientali al servizio di: il generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds, l’élite dei Guardiani della Rivoluzione iraniani. In questi mettersi in mostra, Abu al-Atah, il capo militare della Jihad islamica palestinese ucciso da un “raid mirato” israeliano tre giorni fa nella sua abitazione aCity, era entrato in rotta di collisione con Hamas e una parte stessa della Jihad islamica, i cui capi non intendevano rinunciare al rapporto privilegiato con l’Iran, che vuol dire armi, finanziamenti, traffici.Benvenuti nella”, sempre più “Iran land”. I rapporti ...

