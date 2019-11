Gatto Nero Day | domenica 17 novembre si celebra la giornata del felino dal manto corvino

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Mancano due giorni alla edizione 2019 delDay, un edizione che in Italia e nel mondo saràta17con oltre 500 eventi organizzati in Italia e in altri paesi europei e degli altri continenti. La festa nata oltre quindici anni fa per contrastare l’uccisione dei gatti neri durante i riti sacrificali della notte di Halloween si è trasformata sempre più nelladi festa e di adozioni per ilmantato. Quest’anno la festa doveva vedere propriol’inaugurazione del museo di Napoli del, la cui apertura, per motivi squisitamente tecnici è stata rimandata di due mesi a venerdi 17 gennaio 2020. Rimangono comunque in campo molte iniziative promosse a tutti i livelli. La festa nata per iniziativa del presidente AIDAA Lorenzo Croce vedrà l’associazione madre impegnata in due iniziative: l’albo nazionale ...

stmz_ch : #Gatto #trovato - truegattara : RT @aelainae: PISA: c'è un gattino arrotato accanto alla Mensa Centrale, se conoscete qualcuno che ha smarrito un giovane gatto nero e bian… - aelainae : PISA: c'è un gattino arrotato accanto alla Mensa Centrale, se conoscete qualcuno che ha smarrito un giovane gatto n… -