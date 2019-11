Gaetano Arena furioso con Ambra Lombardo | “Sono stato infangato”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 15 novembre 2019)criticata duramente da: lo sfogo Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ampio spazio èdedicato al presunto flirt tra. Ospite in studio c’era proprio il primo, il quale ha smentito categoricamente qualsiasi illazione in tal senso. Oltre lui è intervenuta anche la sua ex, che ha lanciato delle accuse belle mirate alla fidanzata di Kikò, creando non poche polemiche sui social, e non solo. Per questo motivo ieri sera, subito dopo la diretta del programma della d’Urso, si è scagliata contro questa ragazza, non rivolgendo parole al miele neppure all’ex amico, insinuando possa esserci dietro anche lui a questo pettegolezzo. Parole che hanno ferito molto quest’ultimo, il quale si è sfogato giusto poco fa su instagram. Cosa ha detto?ha espresso tutta la sua delusione ...

zazoomblog : Gaetano Arena a Pomeriggio5: Ho litigato con Ambra e Kikò, non ci parliamo più - IsaeChia : ‘#Pomeriggio5’, l’ ex fidanzata di #GaetanoArena fa delle pesanti insinuazioni su #AmbraLombardo che non ci sta e f… - Notiziedi_it : Gaetano Arena a Pomeriggio5: “Ho litigato con Ambra e Kikò, non ci parliamo più” -