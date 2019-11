Francia | la protesta degli studenti | «La precarietà finanziaria uccide»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Glifrancesi sono infuriati. Da quando, venerdì, Anas K, studente 22enne di Scienze Politiche, si è dato fuoco per denunciare le sue difficoltà finanziarie, le proteste sono continuate in tutto il Paese. Martedì pomeriggio, l’ex presidente francese François Hollande, che ha guidato il governo francese dal 2012-17, si era preparato a tenere una conferenza all’Università di Lille, dal titolo «Rispondere alla crisi democratica». Un gruppo di circa 50si è fatto strada nell’anfiteatro di Lille, scontrandosi con gli agenti della sicurezza, e ha strappato le copie dell’omonimo libro dell’ex leader. Hollande, che era in un’altra stanza, se ne è andato. I manifestanti gridavano: «Anticapitalismo» e «Hollande assassino». Il giorno dopo, Hollande ha rilasciato una dichiarazione, spiegando di aver capito che le emozioni, «legittime», si stavano ...

