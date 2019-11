Francesco Monte torna a parlare della Salemi | ' Non avevo più la spinta per andare avanti'

Verissimo - gli ospiti della puntata di domani : Emma Marrone - Francesco Monte e altri : Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 16 novembre in onda su Canale 5. Emma Marrone, Francesco Monte, Gerry Scotti e Marco Bocci. Continua anche questo sabato l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per domani, sabato 16 novembre alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 16 novembre – Emma ...

Verissimo - Francesco Monte su Giulia Salemi : 'Non c'è stato alcun tradimento da parte mia' : Terminata l'esperienza a Tale e Quale Show, Francesco Monte è tornato a Mediaset per un'occasione speciale: sabato 16 novembre, sarà intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Le anticipazioni che circolano in rete a poche ore dalla messa in onda della puntata fanno sapere che il ragazzo ha parlato senza problemi della ex Giulia Salemi ed ha smentito categoricamente che tra loro è finita a causa di un tradimento. Francesco parla di Giulia in ...

Francesco Monte a Verissimo conferma : “Non ho tradito Giulia Salemi” : Verissimo, Francesco Monte nega di aver tradito Giulia Salemi: la confessione Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra i tanti ospiti ci sarà anche Francesco Monte, fresco dal grandissimo successo ottenuto all’ultima edizione di Tale e Quale Show. Ovviamente la puntata è stata già registrata nei giorni scorsi, e giusto poco fa sono uscite le prime anticipazioni sull’intervista che ha rilasciato Monte. ...

Francesco Monte lo ha confessato a ‘Verissimo’ : “Ora sapete la verità”. Lo sfogo sulla famosa ex : Arrivato a ‘Tale e quale show’ come il ‘cenerentolo’ della situazione, quello etichettato come il ‘bello ma non balla’, alla fine Francesco Monte si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. Le sue esibizioni nel talent di Rai Uno sono state apprezzate dalla giuria e dal pubblico in studio, che nel corso delle puntate gli hanno riservato molte standing ovation. Dopo l’esperienza a Tale e quale show, ...

Francesco Monte - Verissimo : Giulia Salemi e la forza di dire basta : Francesco Monte si confessa a Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta. Chiarimenti anche sul capitolo tradimenti e sul perché la modella non ne ha mai parlato Francesco Monte torna a sedersi innanzi a Silvia Toffanin. Il celebre ex tronista di Uomini e Donne, reduce dalla brillante esperienza a Tale e Quale Show, […] L'articolo Francesco Monte, Verissimo: Giulia Salemi e la forza di dire basta proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte a Verissimo : ‘Non ho tradito Giulia Salemi’ : “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti”. Francesco Monte ospite a Verissimo sabato 15 novembre alle 16.30 su Canale 5 fa chiarezza una volta per tutte circa il presunto tradimento ai danni di Giulia Salemi. E aggiunge: “Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e ...

Francesco Monte a Verissimo : “Non ho tradito Giulia Salemi” : Francesco Monte a Verissimo per fare il punto della situazione. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show 2019, l’ex gieffino sente di essere riuscito a trovare una via d’uscita dai problemi che l’hanno colpito all’Isola dei Famosi qualche anno fa. Oggi è fidanzato e sente di essere soddisfatto per aver dimostrato a molte persone di avere delle qualità anche nel campo della musica. Francesco Monte a Verissimo parla anche ...

Dopo Tale e Quale Show il gesto più bello proprio da ‘lei’ : Francesco Monte non se l’aspettava. E ha reagito così : Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che il modello Francesco Monte è stato una delle sorprese più positive del programma di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’. Venerdì scorso ha vinto l’ultima puntata del torneo dei campioni grazie all’imitazione di John Legend e si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, dietro soltanto ad Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Nonostante siano passati diversi giorni, continuano a giungere i ...

Francesco Monte dopo Tale e Quale Show : Loretta Goggi dice la sua : Loretta Goggi dopo Tale e Quale Show rompe gli indugi su Francesco Monte: i complimenti Francesco Monte è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2019. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti con il suo Talento nel canto. E sono stati tanti i telespettatori a consigliargli sui social di provare a diventare un cantante professionista. Monte ci farà davvero un pensierino? Chissà, intanto ...

Loretta Goggi stregata da Francesco Monte : la cantante gli scrive : Loretta Goggi stregata da Francesco Monte: la cantante scrive all’ex tronista dopo Tale e Quale Show. La reazione del modello pugliese Francesco Monte, anche a distanza di giorni dalla conclusione di Tale e Quale Show (venerdì scorso è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata del Super Torneo del programma), continua a fare incetta […] L'articolo Loretta Goggi stregata da Francesco Monte: la cantante gli scrive proviene da ...

Anticipazioni Verissimo : Emma e Francesco Monte ospiti sabato prossimo : Verissimo, Anticipazioni prossima puntata: Emma Marrone ospite di Silvia Toffanin Al termine della puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ha annunciato alcuni ospiti di sabato prossimo. A raccontarsi nel salotto del pomeriggio di Canale5, infatti, sabato 16 novembre ci sarà Emma Marrone, che è tornata sulle scene musicali con un nuovo album dal titolo Fortuna che è già arrivato al primo posto dei dischi più venduti in Italia e il primo ...

Francesco Monte saluta Tale e Quale - i vip gli scrivono : ecco chi sono : Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ecco chi si è complimentato. C’è anche Andrea Mainardi (qualcuno aveva ipotizzato dei dissapori per la mancata presenza del modello al matrimonio del cuoco) Francesco Monte, la rivelazione: l’ex tronista è sbarcato a Tale e Quale Show 2019 con l’etichetta di ‘bello’, capace di far […] L'articolo Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ...

Tale e quale show - Francesco Monte è irriconoscibile nei panni di John Legend : Lo scorso venerdì 8 novembre, in prima serata su Rai 1 è stata trasmessa la nona puntata di Tale e quale show, che ha visto un ex volto Mediaset aggiudicarsi la vittoria del nuovo appuntamento tv. A vincere l'ultima puntata dello show sulle imitazioni è stato, infatti, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne nonché ex naufrago de L'isola dei famosi ed ex gieffino del Grande Fratello Vip è riuscito a mettere d'accordo i giudici del ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte - irriconoscibile - vince la puntata. “Devi fare il cantante!” : A Tale e Quale Show trionfa ancora Antonio Mezzancella che, dopo aver vinto l’ottava edizione nel 2018, si è classificato al primo posto del Super Torneo. Le sue ultime tre performance (quelle di Ultimo, Luciano Ligabue e Marco Mengoni) hanno lasciato davvero il segno nel Talent condotto da Carlo Conti, con il 39enne che si è aggiudicato tutti i punti extra assegnati dai coach. Il premio dell’assegno da 30mila euro sarà devoluto interamente a ...