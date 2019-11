Francesco Guccini | “Vergognoso il Parlamento sulla senatrice Liliana Segre” Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019)rompe il silenzio musicale, che si era imposto nel 2017 con il ritiro dalle scene, solo per un progetto importante diretto dal maestro Mauro Pagani e dopo (molte) insistenze da parte della discografica Bmg. Il risultato è “Note di Viaggio – Capitolo 1: venite avanti…”, prima parte della raccolta delle canzoni dicon colleghi a prestare la loro voce: da Ligabue ad Elisa, passando per Luca Carboni e Giuliano Sangiorgi. Il secondo volume uscirà nel 2020. “Sono stati molto bravi – ha confessato-, certo qualcuno mi è piaciuto di più, ma nel complesso è un ottimo lavoro”. Unico inedito cantato dall’artista da solo è “Natale a Pavana”. “Pagani mi ha chiesto una canzone da musicare – rivela -, mi è venuta in mente questa poesia che avevo dato a un mio amico per il suo libro e ci abbiamo lavorato”. Ma i fan dell’artista non tirino un sospiro di ...

RFeragalli : @DaliaDaliaanfo Stefania era bella Stefania non stava mai male Ed è morta in un letto di un grande ospedale Grande Francesco...... Guccini - RadioAirplay_it : Da oggi in #radio #NataleAPavona l'inedito di @GucciniOfficial estratto dal nuovo disco “NOTE DI VIAGGIO. CAPITOLO… - EleonoraGirotto : RT @Violetta_Defend: Venezia è anche un sogno, di quelli che puoi comperare, però non ti puoi risvegliare con l'acqua alla gola, e un dolor… -