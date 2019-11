FOTO – Ancelotti cambia tutto | va incontro alle richieste della squadra | prova il 4-3-3

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019)vae modifica lo schema Il Corriere del Mezzogiorno anticipa il cambio di modulo nel Napoli. Carlopronto a voltare pagina con il 4-3-3. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: La sosta per le Nazionali può essere il momento perre la tattica del Napoli. Gli azzurri stannondo in campo il 4-3-3, l’idea ha preso corpo dal confronto trae vari calciatori che lo ritengono più congenialeproprie caratteristiche. Insigne non sarebbe costretto a tanti ripiegamenti difensivi, Lozano giocherebbe nel ruolo in cui è cresciuto, quello in cui negli spezzoni contro Roma e Genoa ha realizzato l’assist per il gol di Milik e il cross per il colpo di testa di Elmas parato da Radu. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI De ...

