Fornero | “Manager importanti per competitività Paese”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Milano, 15 nov. (Labitalia) – “I manager sono molto, bisogna che ci siano aziende da gestire nel nostro paese, che le imprese aumentino, anche nelle dimensioni, e che abbiano possibilità di fare piani strategici ed essere competitivi”. Lo ha affermato l’ex-ministro ed economista Elsa, al congresso Manageritalia in corso a Milano.ha posto l’accento sull’importanza del ruolo manageriale nel sistema economico: “Penso che in Italia abbiamo buone università che preparano buoni manager. Abbiamo anche bravi imprenditori, io spesso parlo con loro, con i giovani e con i lavoratori e devo dire che li vedo molto sconfortati. Questo sconforto dipende dal fatto che una persona spesso si impegna molto, ma non riesce a vedere i risultati perché le circostanze intorno non lo consentono”. Fondamentale per la crescita ...

