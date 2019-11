Formula 1 | Vettel attacca Verstappen | l’olandese incassa e chiude la polemica con la

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il pilota olandese ha preferitore la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di SebastianIl fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastiana Max, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red Bull. photo4/Lapresse Quest’ultimo però ha deciso di non alimentare lando la questione: “preferisco non parlarne più, penso che la cosa più importante sia guardare al futuro e concentrarci sulle prossime due gare e sulle battaglie in pista. È positivo quello che sta accadendo. Ora è molto chiaro a tutti cosa è permesso e cosa no. Le regole sono molto complesse e la Federazione ha il compito non semplice di essere in cima a ...

