Formula 1 – Verstappen non si sbilancia dopo la prima giornata in pista in Brasile

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...

Formula 1 - Vettel attacca Verstappen : l’olandese incassa e chiude la polemica con la Ferrari : Il pilota olandese ha preferito chiudere la questione con la Ferrari, non replicando alle dure parole di Sebastian Vettel Il fine settimana di San Paolo si è aperto con la dura risposta di Sebastian Vettel a Max Verstappen, che ad Austin aveva accusato la Ferrari di imbrogliare. Dichiarazioni sorprendenti, che hanno spinto il tedesco ad esprimere il proprio punto di vista, alquanto sprezzante nei confronti del collega della Red ...

Formula 1 – Verstappen accusa la Ferrari - arriva la risposta di Vettel : che attacco del ferrarista : Sebastian Vettel, le accuse di Max Verstappen e la sportività di Hamilton: le paorole del Ferrarista alla vigilia del Gp del Brasile La Formula 1 si sposta in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione 2019. La Ferrari arriva ad Interlagos certa della penalità di Vettel per la sostituzione del motore, ma anche con non poche polemiche riguardanti proprio qualche presunta irregolarità della power unit. photo4/Lapresse Max ...

Formula 1 - Verstappen torna a pungere Hamilton : “ognuno dipende dalla macchina che guida” : Il pilota olandese è tornato a parlare del collega britannico, lanciandogli l’ennesima frecciatina della stagione Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno raggiunto una specie di tregua armata, in caso di contatti in pista o situazioni borderline, tutto verrà risolto in privato. Lapresse Qualcosa però deve essere sfuggito all’olandese, che è tornato a pungere il campione del mondo, lanciandogli l’ennesima frecciatina: ...

Formula 1 – Verstappen senza limiti : “soddisfatto? No - voglio il Mondiale! Io e Leclerc il futuro - noioso Hamilton che…” : Max Verstappen non si pone limiti: il pilota Red Bull non sarà soddisfatto finchè non vincerà il Mondiale. Del resto vedere vincere sempre Hamilton è… noioso Max Verstappen è uno dei talenti che rappresenta il presente e il futuro della Formula 1, nonostante al netto di qualche vittoria, sembra ancora difficile immaginarlo con il titolo Mondiale in mano. È solo questione di tempo, di crescita personale: il talento non gli manca e di ...

Formula 1 - la Red Bull ha preso la sua decisione : ecco chi sarà il compagno di Max Verstappen nel 2020 : Il team di Milton Keynes, dopo un’attenta analisi, ha definito quella che sarà la propria line-up nella prossima stagione Alexander Albon sarà il compagno di Max Verstappen anche nella prossima stagione, questa è la decisione ufficiale della Red Bull, che ha definito oggi la propria line-up per il 2020. Photo4/LaPresse Il pilota anglo-thailandese dunque si è conquistato in pista la riconferma, sbaragliando la concorrenza dei propri ...

Formula 1 – Verstappen accusa la Ferrari di barare - la FIA però non interviene per un cavillo : Ferrari infuriata : La Federazione non ha avviato nessuna indagine nei confronti dell’olandese, colpevole di aver accusato la Ferrari di barare Le parole di Max Verstappen rilasciate ad Austin non sono state affatto dimenticate dalla Ferrari, accusata di aver imbrogliato nelle gare precedenti al Gran Premio degli Stati Uniti. Photo4/LaPresse L’olandese infatti ha associato le difficoltà riscontrate da Vettel e Leclerc in America alla direttiva ...

Formula 1 - papà Verstappen la spara grossa : “penso che Hamilton abbia paura di mio figlio Max” : Il padre del pilota Red Bull si è lasciato andare ad una dichiarazione discutibile, sottolineando come Hamilton abbia paura del figlio Max Nel week-end di Austin non se le sono mandate a dire, soprattutto per il (quasi) contatto che li ha visti protagonisti durante le prove libere. Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono poi chiariti nel post gara, sotterrando l’ascia di guerra e decidendo di risolvere da quel momento in poi le ...

Formula 1 – Verstappen - papà Jos appoggia il figlio : “imbroglio Ferrari? Max ha ragione - troppo lente ad Austin” : Jos Verstappen appoggia le dichiarazioni del figlio Max: Ferrari stranamente lente ad Austin, qualcosa non quadra. Ma il possibile ‘imbroglio’ non si può provare La gara della Ferrari ad Austin non è andata secondo i piani. Prima il ritiro di Sebastian Vettel, poi il quarto di posto di Leclerc hanno evidenziato le difficoltà della Rossa sul circuito americano, sottolineate anche da Max Verstappen nel post gara. Il pilota olandese ha ...

Formula 1 – Tutti contro la Ferrari - un giornalista inglese appoggia le teorie di Verstappen : “hanno fatto qualcosa! Me lo hanno spiegato” : Ferrari nella bufera: un giornalista si schiera dalla parte di Max Verstappen, certe le anomalie nella monoposto del Cavallino Il Gp degli Stati Uniti si è rivelato disastroso per la Ferrari, con Vettel costretto a ritirarsi all’ottavo giro della gara e Leclerc che non è riuscito a far meglio del quarto posto senza lottare mai con i migliori e riscontrando serie difficoltà. Al termine della gara hanno fatto discutere molto le ...

Formula 1 – Verstappen attacca la Ferrari - Leclerc non gliele manda a dire : “è una barzelletta” : Il pilota monegasco ha voluto dire la sua sulle parole di Verstappen, che ha accusato dopo Austin la Ferrari di aver imbrogliato in questa seconda parte di stagione Le parole di Max Verstappen sui presunti imbrogli della Ferrari hanno fatto sobbalzare sulla sedia non solo Mattia Binotto, ma anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco, avvertito delle dichiarazioni del collega olandese, non è riuscito a trattenere la propria ...

Formula 1 - Verstappen accusa la Ferrari di imbrogliare : la replica di Binotto all’olandese è durissima : Il team principal della Ferrari ha risposto alle accuse di Max Verstappen, replicando duramente alle sue parole apparse davvero fuori luogo Il Gran Premio di Austin si conclude con una spiacevole coda polemica, innescata da Max Verstappen subito dopo la conclusione della gara americana, vinta da Bottas davanti a Hamilton. LaPresse Intervistato ai microfoni delle tv olandesi, il pilota della Red Bull ha palesemente accusato la Ferrari di ...

Formula 1 - clamorosa accusa di Verstappen : “le difficoltà della Ferrari? Hanno smesso di imbrogliare” : Il pilota della Red Bull ha attaccato duramente la Ferrari, accusando il team di Maranello di aver imbrogliato finora Max Verstappen entra a gamba tesa sulla Ferrari, accusandola senza peli sulla lingua di aver imbrogliato fino a questo momento per quanta riguarda la potenza della propria power unit. Photo4/LaPresse Un attacco frontale, ‘eseguito’ ai microfoni della tv olandese Ziggo Sport: “è stata una bella gara, ma ...

Formula 1 – Bottas soddisfatto a metà - Hamilton euforico e Verstappen… freddo : le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti : Hamilton campione del mondo, Bottas trionfa negli Stati Uniti: le prime parole dei protagonisti del Gp degli Stati Uniti E’ Valtteri Bottas il vincitore del Gp degli Stati Uniti, ma i festeggiamenti sono tutti per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è infatti aggiudicato oggi, grazie al secondo posto ad Austin, il suo sesto titolo Mondiale, confermandosi leggenda della Formula 1. Photo4/LaPresse soddisfatto per il ...