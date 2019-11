Fiorentina su Florenzi? Il ds viola Pradé risponde così

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Su Alessandrotutto quello che viene detto in questo momento è aria fritta. A lui ho fatto il primo contratto, gli voglio bene ma è un calciatore della Roma e sta bene lì. Non ho mai parlato di lui né col suo agente né con la Roma”. Sono le parole del direttore sportivo dellaDanielea margine della presentazione del libro ‘Volevo fare il calciatore. I primi passi di Giancarlo Antognoni’. “Montella? Siamo contenti del lavoro di Vincenzo. La squadra, fino alla sconfitta col Cagliari, aveva fatto ottime prestazioni. Abbiamo sbagliato un primo tempo col Genoa e la partita di Cagliari mentre abbiamo fatto grandi partite con Juventus e Atalanta e siamo andati a vincere a Milano. Non riesco a capire questo tipo di situazione negativa nei confronti di Vincenzo. Ribery è un calciatore importantissimo, non solo sotto l’aspetto ...

