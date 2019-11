Fifa 20 | SBC Infrangi la rete – Le soluzioni!

Fifa 20 : SBC Divertimento Sfrenato – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Divertimento Sfrenato dedicata alla Champions League Una la sfida da completare. Divertimento Sfrenato Si completa […] L'articolo Fifa 20: SBC Divertimento Sfrenato – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Toko-Ekambi è il POTM de La Liga di ottobre! SBC disponibile : Toko-Ekambi è il POTM di ottobre de La Liga come annunciato pochi minuti fa da EA Sports! A partire da quest’anno infatti anche per il massimo campionato spagnolo verrà rilasciata una speciale card dedicata al giocatore del mese, premio istituito nella stagione 2013 Il calciatore del Villareal, ha dunque ricevuto in Fifa 20 una card con […] L'articolo Fifa 20: Toko-Ekambi è il POTM de La Liga di ottobre! SBC disponibile proviene da ...

Fifa 20 SBC : Aggiornamento TOTW garantito. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella Aggiornamento TOTW, rilasciata il 14 novembre gennaio che permette di ottenere una card di una qualsiasi Squadra della […] L'articolo Fifa 20 SBC: Aggiornamento TOTW garantito. Requisiti, premi e soluzioni proviene ...

Fifa 20 : Thiago Silva è il POTM della Ligue 1 di ottobre! SBC disponibile : Thiago Silva è il POTM di ottobre della Ligue 1 come annunciato pochi minuti fa da EA Sports e dalla UNFP, l’associazione francese dei calciatori professionisti . A partire da quest’anno EA Sports, rilascia anche per questo campionato una speciale card dedicata al giocatore del mese del campionato francese! Il calciatore brasiliano del PSG, che ha […] L'articolo Fifa 20: Thiago Silva è il POTM della Ligue 1 di ottobre! SBC ...

Fifa 20 : SBC Il Giorno dei Single – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Il Giorno dei Single Una la sfida da completare. IL Giorno DEI Single Si completa […] L'articolo Fifa 20: SBC Il Giorno dei Single – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC La svolta – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella La svolta dedicata alla Champions League Una la sfida da completare. LA svolta Si completa […] L'articolo Fifa 20: SBC La svolta – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Prediction SBC POTM Bundesliga Ottobre : Ritorna il consueto appuntamento con la Prediction del POTM di Bundesliga! La SBC con la carta del vincitore dovrebbe uscire venerdì 15 novembre. I FAVORITI Tra i 6 candidati (ne abbiamo parlato in questo articolo) spiccano i due giocatori del Bayern: Robert Lewandowski e Serge Gnabry. Il primo ha ancora dato prova della sua grandissima […] L'articolo FIFA 20: Prediction SBC POTM Bundesliga Ottobre proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Nati per giocare – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Nati per giocare dedicata alla Champions League Una la sfida da completare. Nati PER giocare […] L'articolo Fifa 20: SBC Nati per giocare – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Il Primo Passo – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella FUT Champions CUP (Stage 1) dedicata al torneo delle Fifa Global Series di Fifa 20 Una […] L'articolo Fifa 20: SBC Il Primo Passo – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Il Primo Passo – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella IL Primo Passo, dedicata alla Champions League Una la sfida da completare. IL Primo Passo […] L'articolo Fifa 20: SBC Il Primo Passo – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : Vardy è il POTM di ottobre della Premier League! SBC disponibile! : Jamie Vardy è il vincitore del POTM di ottobre della Premier League! Il giocatore del Leicester si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Grealish Gundogan Henderson Tielemans Willian Il vincitore del POTM di ottobre della Premier League, come accaduto in passato, ha ricevuto una speciale card in Fifa 20 ottenibile […] L'articolo Fifa 20: Vardy è il POTM di ottobre della Premier League! SBC ...

Fifa 20 : Prediction SBC POTM Ligue 1 Ottobre : Il POTM di Ligue 1 per il mese di Ottobre è davvero interessante: i candidati (ne abbiamo parlato QUI) sono tre ottimi giocatori e ci sono buone opportunità di investimento. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci e come muoverci sul mercato. La SBC dovrebbe uscire giovedì 14 novembre. IL FAVORITO Tra i tre candidati, spicca particolarmente […] L'articolo FIFA 20: Prediction SBC POTM Ligue 1 Ottobre proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Doppio Bonus 81+ UCL – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella Doppio Bonus 81+ UCL, dedicata alla Champions League Una la sfida da completare. La sfida […] L'articolo Fifa 20: SBC Doppio Bonus 81+ UCL – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.

Fifa 20 : SBC Il migliore in campo – Le soluzioni! : Nuove sfide creazione rosa di Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna di esse. Oggi è il turno di quella IL migliore IN campo, dedicata alla Champions League Una la sfida da completare IL migliore […] L'articolo Fifa 20: SBC Il migliore in campo – Le soluzioni! proviene da FUT Universe.