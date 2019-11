Fiction PEZZI UNICI | cast | anticipazioni | trama Dal 17 novembre su Rai 1

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sergioellitto torna in tv con un nuovo avvincente mistery – thriller firmato da Cinzia Th Torrini: si tratta di, in onda da domenica 17in prima serata su Rai 1. Laracconta la storia di Vanni, un artigiano fiorentino che lavora nella bottega di famiglia che si trova nel cuore di Firenze. Vanni è un uomo dal carattere cupo e scontroso, che vive una realtà molto sofferente e dolorosa per via di due grandi fallimenti che l’hanno segnato profondamente come marito ma soprattutto come padre. Lorenzo, il suo unico figlio e artista dal carattere indomito, dopo un periodo di dipendenza dalla droga è morto suicida (o almeno così sembra). Una tragedia che segnato la fine del matrimonio di Vanni, perché la moglie lo ha accusato di non esserci stato per il figlio quando ne aveva bisogno. Eppure negli ultimi tempi Lorenzo era cambiato, si era ...

