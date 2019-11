FdI | ripiantato Albero della legalità a Nuova Ostia Roma

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019)– Ripristinato a piazza Gasparri l’Legalita’, dopo l’asportazionetarga dedicata alle Vittime di Mafia e le torture inflitte all’intossicato con calce e vernice, poi segato e spezzato. Lo comunica Fratelli d’Italia in una nota spiegando che il gruppo di FdI e’ tornato di nuovo nel Parco Willy Ferrero, insieme alle istituzioni, alla presenza del vicepresidenteCamera e deputato Fabio Rampelli, “a ricordare chee’ fatta da cittadini onesti che sono la maggioranza e non si fanno intimidire da azioni vandaliche per disincentivare la riqualificazione di questo quartiere”. Cinzia Pellegrino, coordinatore del dipartimento Tutela Vittime, Chiara Colosimo, vicepresidente in commissione AntimafiaRegione Lazio, Pietro Malara, coordinatore nel X municipio e Mariacristina Masi, consigliera ...