Ex Ilva Incontro tra ArcelorMittal | governo e sindacati L' azienda | senza scudo penale

Ex Ilva - sindacati : incontro andato male : 20.30 "Per nulla soddisfatti" i sindacati dopo l'incontro al ministero dello Sviluppo Economico sulla vicenda ArcelorMittal. "Non è andato bene". Così i segretari Cgil, Cisl e Uil (Landini, Furlan e Barbagallo). "La proprietà vuole lasciare la fabbrica", spiegano: urge "avviare un tavolo per trovare soluzioni". Al governo chiedono il "ripristino dello scudo penale per togliere gli alibi ad ArcelorMittal". La "mobilitazione prosegue. I ...

Ilva/ L'incontro che svela l'obiettivo raggiunto da Arcelor Mittal : Oggi è in programma al Mise un incontro tra sindacati e Arcelor Mittal. Si può dire che il caso ILVA è come se partisse da questo appuntamento

Ex Ilva - nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop produzione. Orlando : “Da ArcelorMittal attacco al Paese” : È in programma alle 15.30 di oggi (venerdì) al Ministero per lo Sviluppo Economico l’incontro tra ArcelorMittal, i sindacati dei metalmeccanici e i leader di Cgil, Cisl e Uil. A presiedere il meeting, a cui parteciperanno i dirigenti dell’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Ilva, sarà il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, che tenterà di evitare la rottura tra le parti e tenere vivo un dialogo a fronte della volontà ...

Ilva - chiusura appesa a un filo : incontro Conte-Mittal ultimo spiraglio : La strada è in salita e la possibilità che si riapra la trattativa è appesa ad un filo. La convinzione che tutti i piani alternativi ad ArcelorMittal possano essere più...

Ilva - venerdì incontro Arcelor-sindacati. Rossi scrive all’Ue : “Riduca l’acciaio importato senza dazi e incentivi gli investimenti innovativi” : Oggi il presidio dell’indotto dell’ex Ilva davanti al ministero dello Sviluppo economico a Roma, con una rappresentanza degli enti locali. venerdì un nuovo incontro tra l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli e i segretari generali dei sindacati metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm. Intanto, il presidente di Federacciai Alessandro Banzato intervistato dal Corriere sembra aprire uno spiraglio sulla possibilità di una cordata italiana ...

Ex Ilva : Romano-Mininno (M5S) - ‘assenti a incontro con Conte - no pregiudiziali’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Con riguardo alle ricostruzioni giornalistiche dei media a margine dell’incontro di oggi tra il presidente del Consiglio e alcuni parlamentari pugliesi in ordine al caso dell’ex Ilva, teniamo a precisare che, non essendo stati presenti alla riunione, non siamo a conoscenza dei Contenuti della stessa. Pertanto non possiamo esprimere alcuna pregiudiziale in ordine alle soluzioni prospettate in ...

Ilva - fermo il tavolo con Arcelor - Conte cerca un'altra cordata. Salta l'incontro - Gualtieri apre a Cdp : «Il signor Mittal non ha mandato segnali, non sono previsti vertici nelle prossime ore. Speriamo mercoledì...». Giuseppe Conte, un po? come un amante non corrisposto, attende...

Su Ilva un incontro e poco altro : “Il governo non si farà mettere i piedi in testa”, dice ad Huffpost un’alta fonte di governo. Come? “Non si sa ancora”. A domenica sera è ancora totale la confusione sotto il cielo. Un nuovo incontro tra Giuseppe Conte e i vertici di Arcelor Mittal non è ancora in agenda. Non lunedì mattina, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Tantomeno nel pomeriggio, quando il premier sarà impegnato ...

Ex Ilva - verso incontro martedì tra governo e ArcelorMittal : Il faccia a faccia, ufficialmente, non è ancora stato fissato. In un primo momento si era parlato di tempi più stretti, con il vertice che si sarebbe potuto tenere lunedì. Ora si fa strada l’ipotesi di uno slittamento al giorno successivo

Ex?Ilva : trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica

Ex Ilva : lunedì 11 nuovo incontro Governo-ArcelorMittal : Il presidente del Consiglio rivedrà i vertici della multinazionale per provare a trovare una soluzione alla vicenda dello stabilimento pugliese. Ma intanto il ministro degli Esteri Di Maio torna ad attaccare i Mittal: «Si siedano al tavolo e ritirino quel ricatto»

Ex Ilva - l’incontro tra Conte e i lavoratori all'interno dell'azienda. FOTO : Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato un gruppo di cittadini che invocano la chiusura del Siderurgico e il reimpiego degli operai nelle bonifiche, ha partecipato al consiglio di fabbrica dello stabilimento. "Tornerò di nuovo”, ha promesso

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...