Ex concorrente dell’Isola dei Famosi | “Offro mille euro a chi sodomizza giornalisti

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) Davide Fabbri, noto anche con lo pseudonimo de 'il vikingo' ed exde L'Isola dei Faosi, in un video ha invitato are iantifascisti "maschi, di razza bianca e di più di 21 anni" in cambio di una taglia diin contanti. L'uomo, che si spaccia anche per esorcista, è stato denunciato.