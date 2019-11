Everwild | il team di Rare include artisti che hanno lavorato a Viva Pinata | Total War e

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019)ha annunciato la sua nuova IP durante l'evento X019 che si sta tenendo in questi giorni a Londra.si presenta come una sorta di titolo fantasy in terza persona e apparentemente caratterizzato da una sorta di modalità cooperativa e/o competitiva ed attualmente si trova nella fase di pre-produzione.Tuttavia, sebbene non conosciamo ulteriori dettagli del gioco, sappiamo da chi è formato ildi sviluppo. Louise O'Connor, veterana della compagnia che haall'animazione per Conker's Bad Fur Day e Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, è stata annunciata come produttore esecutivo didurante l'evento. Al suo fianco troviamo Simon Woodroffe che è il direttore creativo del gioco. L'ultima fatica di Woodroffe è stata Sonic & All-Stars Racing Transformed.Il direttoreco di, Ryan Stevenson, sta guidando la direzioneca del progetto, avendo ...

Eurogamer_it : #Everwild, nuova IP di #Rare conta una serie di importanti artisti nel panorama videoludico. -