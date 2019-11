Euro 2020 | l’Italia di Mancini vince anche in Bosnia Decimo successo consecutivo | è

Calendario Qualificazioni Europei 2020 : orari partite di oggi - programma - tv e streaming (16 novembre) : Nuova giornata di grande calcio, con le Qualificazioni agli Europei 2020 che la faranno da padrona in questo sabato, partendo già nel primo pomeriggio, quando la Scozia se la vedrà con Cipro alle ore 15, mentre alle 18 il Galles di Gareth Bale se la vedrà con l’Azerbaigian, in contemporanea con gli impegni esterni di Belgio, Kazakistan e Lettonia, sui campi rispettivamente di Russia, San Marino e Slovenia. Alle 20.45 toccherà invece alla ...

Qualificazioni Euro 2020 – Italia da record contro la Bosnia - Mancini soddisfatto : “l’abbiamo subito messa sul binario giusto” : Mancini analizza la vittoria dell’Italia di questa sera contro la Bosnia nel match di Qualificazioni ad Euro 2020: le parole del ct azzurro Serata da record per Roberto Mancini: il ct azzurro, grazie alla decima vittoria consecutiva, ottenuta oggi con l’Italia, che ha piegato per 3-0 la Bosnia nel match di Qualificazioni ad Euro 2020, ha superato il primato di Pozzo: “abbiamo superato un mito, e questo non può che far ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (15 novembre). Il CSKA domina il Fenerbahce - l’Asvel espugna Belgrado : Si è chiusa l’ottava giornata dell’Eurolega 2019-2020. Anche il CSKA Mosca si inserisce nel gruppo con un record di 6-2 dopo l’eccezionale vittoria in casa contro il Fenerbahce. Era il big match di questo venerdì sera, ma non c’è stata partita, con i russi che hanno dominato 88-70 al termine di un match che ha visto i padroni di casa attuare l’allungo decisivo nel terzo quarto (25-15). Strepitosa la prestazione di Mike James, top ...

Euro 2020 - l'Italia inarrestabile : 3-0 in Bosnia. Mancini meglio di Pozzo : 10 vittorie di fila - è record : La Nazionale azzurra non si ferma più e in Bosnia ottiene la sua decima vittoria consecutiva sotto la gestione di Roberto Mancini. Per il ct è record assoluto, scavalcato il leggendario Vittorio Pozzo. Con la qualificazione a Euro 2020 già in tasca, l'Italia a Zenica prosegue nel suo percorso di cre

Calcio - qualificazioni Europei 2020 : Bosnia-Italia 0-3. Gli azzurri saranno testa di serie ai sorteggi : L’Italia vince in Bosnia la nona partita consecutiva nel Girone I delle qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e resta a punteggio pieno, rendendo ufficiale il proprio status di testa di serie ai sorteggi della manifestazione continentale. Finisce 0-3: in gol Acerbi al 21′, Insigne al 37′ e Belotti al 53′. Nel primo tempo l’Italia sfonda dopo 21′: Barella vede Acerbi nel cuore dell’area ...

Europei 2020 - i gironi e le nazionali qualificate : Le ultime a qualificarsi sono state Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Turchia e Finlandia: ne mancano ancora quattordici, dieci verranno in questi giorni

LIVE Bosnia-Italia 0-3 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : vittoria convincente per gli azzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.40 Vince con pieno merito l’Italia che gestisce il match per tutta la partita e riesce tranquillamente a siglare tre reti con Acerbi, Insigne e Belotti. Partita e prestazione che lascia ben sperare in vista degli Europei della prossima estate. 92′ Finisce la partita! Bosnia-Italia 0-3 (Acerbi, Insigne, Belotti). 91′ Partita che attende solamente il fischio ...

Euro 2020 - l'Italia vince in Bosnia 3-0 : 22.36 l'Italia di Mancini non si ferma: nonostante il pass già in tasca, vince anche a Zenica sulla Bosnia (0-3), permettendo così al ct di battere il record di Pozzo con 10 successi di fila. Con Florenzi e Tonali dal 1', avvio azzurro brillante. Vicinissimi al gol Insigne e Bernardeschi prima del gol di Acerbi (21') propiziato da un ottimo spunto dell'esterno bianconero. E al 37' arriva anche il raddoppio di Insigne, ben servito da Belotti. ...

