Esonero Ancelotti | ecco i MAXI candidati per la panchina del Napoli

Napoli - clamoroso : ora Ancelotti rischia l’Esonero? Boca Juniors alla finestra! : Nervi tesi in casa Napoli dopo gli ultimi giorni piuttosto travagliati. Giocatori e allenatore contro la società, ritiro annullato e comunicato del presidente De Laurentiis piuttosto pungente. Cosa potrebbe accadere? Come sottolineato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Ancelotti potrebbe clamorosamente rischiare il posto ed essere esonerato. Un colpo di scena che avrebbe dell’incredibile, soprattutto ...

Cucchi : A chi invoca l’Esonero di Ancelotti chiedo - “al suo posto chi?” : È chiaro che nei momenti di difficoltà si cerca sempre un caprio espiatorio, ed è ugualmente chiaro che il Napoli si trova in un periodo di evidente crisi. Ne sono testimonianza non solo l’ammutinamento e la contestazione dei tifosi, ma soprattuto i risultati del campo che parlano di una squadra incapace di imporsi per carattere e convinzione. Da più parti si è puntato il dito contro l’allenatore Carlo Ancelotti, incapace, secondo ...

Allegri possibile candidato alla panchina del Napoli in caso di Esonero di Ancelotti : La situazione al Napoli resta molto difficile ed il pareggio rimediato sabato sera al 'San Paolo' contro il Genoa dimostra come la squadra di Ancelotti faccia fatica a raccogliere risultati, nonostante le tante occasioni create. In settimana il ritiro deciso dalla società non è stato apprezzato dai giocatori che dopo il match di Champions League contro il Salisburgo sono ritornati nelle proprie case andando contro la decisione della dirigenza. ...

Carlo Ancelotti sempre più a rischio. Napoli non lo vuole in panchina. Crescono le scommesse sul suo Esonero : Carlo Ancelotti avrà bisogno di un successo convincente del suo Napoli stasera contro il Genoa per allontanare i cattivi pensieri e le voci sul suo futuro. I bookmaker, scrive Repubblica in edicola il nove novembre, hanno fiutato l'aria e "bancano" addirittura l'esonero (o le dimissioni) entro Natal

Napoli - Esonero Ancelotti : De Laurentiis ci aveva pensato nella notte post Salisburgo : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis ci aveva pensato Immediatamente dopo il pareggio con il Salisburgo, e dunque dopo la decisione dei calciatori di non andare in ritiro, De Laurentiis aveva pensato di esonerare Carlo Ancelotti, decisione poi sospesa (almeno per il momento). A parlarne in maniera più accurata ci ha pensato la Gazzetta Dello Sport. “Il suo gesto non è piaciuto a De Laurentiis, perché così facendo l’allenatore è ...

Panchina Napoli - Esonero Ancelotti : per i bookies è addio entro Natale - ma non è il solo… : Terremoto Napoli. Ultimi giorni di agitazione in casa partenopea, con la questione ritiro dopo il pari in Champions League che ha incrinato un rapporto già non idilliaco tra le parti. Calciatori e società contro, Ancelotti figura… a metà. Ma in tutto ciò è proprio l’allenatore che potrebbe fare le valigie. Questo, quantomeno, secondo i bookmakers. Stanleybet, ad esempio, quota a 2,00 la possibilità che Ancelotti lasci il ...

Libero : Ancelotti si è mascherato da aziendalista e ora rischia l’Esonero : Su Libero Francesco Perugini sulla situazione di Juve, Inter, Milan e Napoli. I vecchi allenatori avevano previsto tutto, scrive. La Juve sembra replicare le partite di quando in panchina sedeva Allegri. Partite faticate e sonnacchiose risolte, poi, da incursioni di singoli, come quella di Douglas Costa a Mosca. Non aveva tutti i torti nemmeno Spalletti quando diceva che i problemi dell’Inter risiedevano tutti nella testa dei ...

Napoli - spunta l'ipotesi Spalletti in caso di Esonero di Carlo Ancelotti (RUMORS) : Clima incandescente in casa Napoli dopo che la squadra ha rifiutato di sottoporsi al ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. A guidare il rifiuto dei giocatori sarebbe stato proprio l'allenatore Carlo Ancelotti che, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo in bilico la sua permanenza sulla panchina del Napoli dopo i risultati negativi delle ultime gare. Il club partenopeo avrebbe già trovato il sostituto, Luciano Spalletti, che ...

E’ rottura al Napoli - De Laurentiis pronto a denunciare i calciatori : la lite nello spogliatoio ed il rischio Esonero per Ancelotti : Polveriera in casa Napoli. E’ una situazione sempre più delicata, la stagione per il club azzurro rischia di complicarsi tremendamente, in particolar modo caos che va avanti ormai da una settimana e che è iniziato dopo la sconfitta in campionato contro la Roma. Subito dopo la sfida contro i giallorossi il presidente De Laurentiis ha ordinato immediatamente il ritiro, scelta che non è stata gradita dai calciatori e dallo stesso ...

Esonero Ancelotti - De Laurentiis non ha mai preso in considerazione tale soluzione : Lo ha lasciato intendere anche nel comunicato diramato sul sito ufficiale. Il Presidente ha piena fiducia nel tecnico di Reggiolo, mettendo, nelle sue mani, la gestione della squadra. La giornata in casa Napoli può essere cruciale per il presente, ma anche per il futuro. Dopo la bufera scoppiata nella notte di Champions, con la decisione unilaterale della squadra di non tornare con il pullman a Castel Volturno e dunque di non ...

Sky : incertezza sul futuro di Ancelotti. Possibile il suo Esonero : Le ultime di Sky sulla situazione del Napoli Ancelotti è a Castel Volturno mentre i calciatori hanno lasciato il centro sportivo dopo l’allenamento. Ritiro di fatto annullato, presidente e allenatore sono a colloquio telefonico da un’ora, si attendono le reazioni della società all’ammutinamento. «Probabilmente saranno comminate multe salatissime ai calciatori per l’ammutinamento di ieri sera. Tanti silenzi soprattutto ...

Napoli - Ancelotti ha rischiato l’Esonero : il clamoroso retroscena della pazza serata del San Paolo : Nel caso in cui Ancelotti non avesse raggiunto Castel Volturno dopo la gara con il Salisburgo, De Laurentiis lo avrebbe quasi certamente esonerato Situazione davvero complicata in casa Napoli dopo quanto accaduto ieri sera dopo il pari con il Salisburgo, i giocatori infatti si sono rifiutati di proseguire il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, preferendo tornare a casa per presentarsi solo oggi a Castel ...