Eros e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme dopo l’addio : a scuola con i figli : Eros e Marica di nuovo insieme dopo l’addio per amore dei figli. Ramazzotti e la Pellegrinelli si sono lasciati, ma continuano a frequentarsi per il bene di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il legame è ancora molto forte, come dimostrando gli scatti pubblicati da Diva e Donna in cui gli ex coniugi accompagnano i bambini a scuola. Il cantante romano stringe fra le braccia Gabrio Tullio, sorridendo, mentre la top model, più seria, tiene per ...

Eros - Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato : l’indiscrezione : Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato dopo l’addio della modella a Eros? Secondo alcune indiscrezioni la figlia del cantante romano si sarebbe allontanata dalla top model. Come svela il settimanale Diva e Donna i rapporti fra le due si sarebbero “raffreddati” a causa dell’entrata in scena di Charley Vezza, nuovo amore di Marica. La Pellegrinelli ormai non si nasconde più. Dopo oltre dieci anni ...

Eros dimentica Marica con Miss Italia : Carolina Stramare rompe il silenzio : Carolina Stramare rompe il silenzio dopo i gossip su una storia d’amore con Eros Ramazzotti. Secondo alcune indiscrezioni il cantante romano avrebbe ritrovato il sorriso dopo l’addio a Marica Pellegrinelli grazie a Miss Italia. L’artista è tornato single da qualche mese, chiudendo un capitolo importante della sua vita. Dopo oltre dieci anni d’amore accanto alla top model, un matrimonio e due figli – Raffaella Maria ...

Eros dimentica Marica - innamorato di Carolina Stramare : l’indiscrezione : Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato per Eros Ramazzotti? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante romano avrebbe già ritrovato l’amore dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. La fortunata sarebbe proprio Miss Italia che è tornata single da qualche settimana. A svelarlo il settimanale Spy secondo cui a contribuire alla rottura fra la modella 27enne e lo storico fidanzato sarebbe stato proprio l’interesse per ...

Eros - Marica Pellegrinelli lasciata da Charley Vezza. Lei fa chiarezza : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono già lasciati? Nelle ultime ore su Instagram tantissimi fan di Eros Ramazzotti hanno ipotizzato una rottura fra la modella, che è stata sua moglie per oltre dieci anni, e l’imprenditore. A scatenare i gossip uno scatto pubblicato sui social da Vezza in cui bacia il petto di una ragazza, seduta cavalcioni su di lui. “Turn your passion into art” ha scritto il designer, facendo intendere ...

Eros Ramazzotti compie oggi 56 anni - ma le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker rimangono in silenzio : NumErosi gli auguri ricevuti sui social da Eros Ramazzotti che oggi compie 56 anni. Tanti sono gli amici e i cantanti che non si sono dimenticati di uno dei cantautori più apprezzati in Italia e all’estero. Sembra però che le sue due ex Marica Pellegrini e Michelle Hunziker si siano dimenticate di fare gli auguri a loro ex marito. Invece gli auguri a Eros sono arrivati da Laura Pausini e da sua figlia Aurora Ramazzotti. Michel Hunziker ...

Marica Pellegrinelli - è nostalgia : salto al tempo di Eros - ottobre 2014 : Marica Pellegrinelli colta dall’effetto nostalgia. salto al tempo di Eros Ramazzotti, ottobre 2014: la gravidanza di Gabrio Tullio Ed è subito effetto nostalgia: Marica Pellegrinelli, in queste ore, ha fatto un salto nella memoria, pubblicando alcuni scatti del passato, al tempo in cui lei ed Eros Ramazzotti macinavano amore e progetti. Progetti di vita, come […] L'articolo Marica Pellegrinelli, è nostalgia: salto al tempo di Eros, ...

Eros - Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram : “Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli” : Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram e risponde a tono a chi vuole giudicare la sua vita privata e quella dei figli nati dall’amore per Eros Ramazzotti. La modella negli ultimi tempi è finita al centro dei gossip per via del divorzio dal cantante romano. Un addio arrivato dopo dieci anni d’amore, che ha sorpreso i fan e scatenato accese polemiche sui social. Da subito infatti Marica è stata presa di mira dagli haters, accusata ...

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza - fuga d’amore a Ibiza : Eros è lontano : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono sempre più innamorati. Dopo l’annuncio dell’addio a Eros la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ormai non si nasconde più, lasciandosi andare ad atteggiamenti affettuosi anche in pubblico. Era il 2014 quando Ramazzotti, dopo la fine delle nozze con Michelle Hunziker e un lungo periodo da single, giurò amore eterno a Marica Pellegrinelli. Un matrimonio romantico che ha regalato a ...

Marica Pellegrinelli : il rapporto con Aurora Ramazzotti dopo l’addio a Eros : In che rapporti sono oggi Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno avviato le pratiche della separazione. dopo l’annuncio a stampa e fan di qualche mese fa il cantante e la modella stanno procedendo per le vie legali. Del resto Marica ha già un nuovo amore, l’imprenditore Charley Vezza. Ma in […] L'articolo Marica Pellegrinelli: il rapporto con Aurora Ramazzotti dopo l’addio a ...

Eros e Marica di nuovo vicini - il gesto di Ramazzotti per l’ex : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si stanno riavvicinando e, nonostante il divorzio, sono ancora molto uniti. A svelarlo alcune fonti vicine all’ex coppia che al settimanale Chi hanno giustificato così il gesto di Eros nei confronti di Marica. In questi giorni infatti la modella è stata paparazzata in compagnia del bodyguard che l’ex marito aveva scelto per proteggere la sua privacy e tenere lontani i malintenzionati. Sul ...