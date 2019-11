Emilia Romagna : Malpezzi - ‘vergognoso tweet di Capitanio’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Il senso della misura dovrebbe impedire a un uomo delle istituzioni di avventurarsi in parole così rischiose. Mi riferisco al tweet del deputato della Lega Massimo Capitanio che paragona la piazza di ieri a Bologna ai terroristi che uccisero Marco Biagi”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la senatrice Pd Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.“Davvero questo è ...

Emilia Romagna : figlia Guazzaloca - ‘Borgonzoni non è credibile - voterò Bonaccini’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Grazia Guazzaloca, la figlia di Giorgio, il primo sindaco di Bologna non di sinistra e che nella città Emiliana ha lasciato il segno, voterà il governatore uscente Stefano Bonaccini perché giudica Lucia Borgonzoni “non credibile” . La vittoria del babbo “fu una vera rivoluzione – ricorda la figlia in un’intervista sul Corriere della Sera – ma non era contro qualcuno o ...

Roberto Maroni a Piazzapulita : "Le Regionali in Emilia-Romagna? È la battaglia di Stalingrado - si gioca tutto" : Roberto Maroni, nonostante sia spesso in contrasto con la linea politica di Matteo Salvini, non ha dubbi: la Lega in Emilia-Romagna trionferà e lo farà a discapito di quella "sinistra che considera la Borgonzoni incapace e impresentabile". Ma Stefano Bonaccini, il governatore uscente della Regione s

Ultimi sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Emilia Romagna - Salvini lancia la campagna elettorale : “Prima liberiamo Bologna e poi Firenze” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna che si terranno a fine gennaio: "Prima proviamo vincere a Bologna e poi proviamo a vincere a Firenze. Io sogno una Emilia Romagna più bella, più ricca, più felice e più sicura".Continua a leggere

Salvini a Bologna apre la campagna per l'Emilia-Romagna. Duemila al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine". "Se sono pacifiche, sono le benvenute", dice il leader della Lega delle contestazioni. "Borgonzoni candidata di tutto il centrodestra". E sul...

Emilia Romagna Plastic Free : “Bene la strategia condivisa - no a nuove tasse” : “Le iniziative da adottare per ridurre l’impatto ambientale del sistema produttivo non possono essere calate dall’alto con intenti punitivi finalizzati solo a drenare nuove risorse per le casse pubbliche, mettendo così in difficoltà le aziende. Siamo quindi soddisfatti che la Regione Emilia-Romagna abbia condiviso con le Associazioni delle imprese, tra cui la nostra, il Piano ‘PlasticFreeR’ presentato oggi, dimostrandosi aperta al confronto e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : neve e forte vento in Appennino - allarme per i fiumi in piena : Scatta di nuovo l’Allerta maltempo in Emilia-Romagna per l’intera giornata di domani, venerdì 15 novembre. Previste infatti piogge e temporali, che porteranno rischi legati alla piena dei fiumi e a possibili frane, da Piacenza a Rimini. La Protezione civile regionale ha diramato infatti un’Allerta di colore giallo per criticità idraulica e idrogeologica sulla fascia dei rilievi di tutta l’Emilia-Romagna. In montagna poi ...

Sondaggi politici Emilia Romagna - Lega favorita per più di un italiano su due : Il 26 gennaio 2020 è una data cerchiata in rosso per tutta la politica italiana. Sarà, infatti, quello il giorno in cui gli elettori dell'Emilia Romagna saranno chiamati a eleggere un nuovo governo regionale. Un appuntamento importante perché i risultati potrebbero influenzare anche gli scenari nazionali. Dopo l'Umbria, l'eventuale caduta di un'altra roccaforte rossa potrebbe dare un altro scossone ad un governo che non appare stabile, retto ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : «Chiederò il voto pure agli elettori leghisti - M5S non sprechi occasione storica» : Presidente Bonaccini, il voto in Emilia sta diventando un test politico per il governo. La cosa rischia di complicare la sua corsa? «Ho passato questi cinque anni ad occuparmi dei problemi dei...

Elezioni Emilia-Romagna - Bonaccini : “Chiederò il voto anche agli elettori della Lega” : Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in vista delle Elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, si spinge fino a chiedere il voto agli elettori della Lega: "Il giorno dopo le Elezioni Salvini tornerà a Roma e qui, a fare il Presidente, resteremo io o la mia sfidante. E lei dell'Emilia Romagna sa ben poco". Per questo motivo non trova quindi strano "che un cittadino possa votare in modo differente per le politiche e per le ...