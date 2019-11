“Ecco cosa ci hanno fatto” Jade Mega | la sorella di Taylor e l’accusa a Belen e Cecilia

MotoGp - Carmelo Ezpeleta e quel regalo per Jorge Lorenzo : “Ecco cosa faremo nel prossimo Gp di Jerez” : Il boss della Dorna, presente in conferenza stampa insieme al maiorchino, ha annunciato che nel prossimo Gp di Jerez ci sarà una nomina particolare per Lorenzo Jorge Lorenzo ha annunciato la fine della sua carriera, lo ha fatto nel corso di una lunga conferenza stampa, ammettendo di aver preso questa decisione dopo aver capito di non poter più lottare per la vittoria. AFP/LaPresse Presente insieme a Lorenzo, anche Carmelo Ezpeleta che ha ...

Massimo Boldi sulla fidanzata Irene : “Ecco cosa ha fatto per me” : Massimo Boldi e l’amore con la fidanzata Irene: l’attore si racconta a Mattino 5, arriva anche la chiamata di lei Oggi a Mattino 5, Massimo Boldi parla della sua storia d’amore con Irene, di 34 anni più giovane di lui. Dopo la morte della moglie Marisa, il noto attore italiano ha avuto una lunga relazione […] L'articolo Massimo Boldi sulla fidanzata Irene: “Ecco cosa ha fatto per me” proviene da Gossip e Tv.

Temptation Island - Jessica e Andrea rompono il silenzio. Ma la reazione è tremenda : “Ecco cosa avete fatto!” : Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a causa dei tanti dubbi di lei hanno deciso di annullare le nozze e mettere alla prova il loro amore al reality delle tentazioni. Una prova che però non sono riusciti a superare. All’interno del villaggio, infatti, Jessica si è avvicinata al ...

SOSTITUZIONE CR7 – Brambati : “Ecco cosa ha detto il fuoriclasse della Juve a Sarri” : Massimo Brambati, opinionista per 7 Gold, ha rivelato le parole pronunciate da CR7 al momento della SOSTITUZIONE Nel corso de Il Processo, in onda su 7 Gold, l’ex calciatore, Massimo Brambati, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Una mia amica portoghese mi ha rivelato ciò che ha detto Cristiano Ronaldo a Sarri al momento della SOSTITUZIONE. Il campione si sarebbe fatto scappare un “figlio di p*****a” prima di ...

Formula 1 – Prost non ha dubbi - il consiglio alla Ferrari è sincero : “Ecco cosa devono fare per evitare conflitti interni” : Prost non ha dubbi: la ricetta per un clima perfetto in casa Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 sta per volgere al termine: anche se mancano due gare, domenica scorsa ad Austin Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta. Mentre la Ferrari, nonostante qualche gara positiva, ricca di spettacolo e con ottimi risultati, non ha brillato costantemente in questa difficile stagione. All’interno del team di Maranello ...

“Barbara stai male?” - poi l’annuncio della D’Urso in diretta tv : “Ecco cosa mi succede” : Impossibile nascondere qualcosa al pubblico di Barbara D’Urso: si accorgerebbero di tutto, anche di un piccolo cambiamento di voce. Lei, la Barbarona nazionale è molto amata dal pubblico ogni giorno tiene alto lo share con il suo Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore è tornata al centro del gossip, perchè mostratasi al quanto sofferente nel corso dell’ultima puntata del suo programma pomeridiano, a causa di un problema alla bocca. Lo stato di ...

Morgan attacca Fedez : “Ecco cosa faceva di nascosto a X Factor” : Morgan attacca Fedez svelando cosa faceva di nascosto a X Factor. L’ex compagno di Asia Argento ha rilasciato una lunga intervista a Libero in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, criticando il comportamento del collega. “Fedez non aveva solo gli auricolari – ha raccontato l’ex leader dei Bluvertigo – dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde ...

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio : “Ecco cosa facciamo stasera” : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ecco cosa ho sbagliato nell’ultimo giro” : Mastica amaro Celestino Vietti per il successo mancato nel corso del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto3. Il portacolori dello Sky Racing VR46 team ha provato a dire la sua nel corso dell’ultimo giro, mettendosi a condurre, ma in un paio di curve non è stato perfetto, non sempre per colpa sua, e ha quindi concluso solamente al quinto posto a 902 millesimi dalla vittoria e a 99 dal podio. Andiamo a sentire le sue parole dopo la gara di ...

Un posto al sole - l’attrice di Mariella : “Ecco cosa mi spaventa” : Anticipazioni Un posto al sole, Antonella Prisco (Mariella Altieri): “Mi spaventano i cambiamenti” Antonella Prisco, interprete del personaggio di Mariella Altieri in Un posto al sole, è stata protagonista di un’intervista al settimanale Vero dove ha rivelato di essere stata spaventata dai cambiamenti. L’attrice non ha usato mezzi termini e ha fatto intendere di essere molto colpita dalle novità, ma allo stesso tempo ha ...

Francesco Arca ringrazia Morandi : “Ecco cosa ha fatto per mia madre” : Il rapporto tra Francesco Arca e Gianni Morandi dopo L’isola di Pietro Francesco Arca è davvero onorato di aver lavorato accanto a Gianni Morandi. L’attore toscano è una delle new entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Dietro le quinte tra Arca e Gianni si […] L'articolo Francesco Arca ringrazia Morandi: “Ecco cosa ha fatto per mia madre” ...

Inter – Marotta ci crede : “Ecco cosa ci permetterà di raggiungere i nostri obiettivi” : Marotta soddisfatto dopo l’approvazione del bilancio dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro Approvato il bilancio dell’Inter: nonostante il conto ancora in rosso la società nerazzurro ha fatto progressi da gigante, regalando soddisfazioni al suo presidente Zhang, e all’ad Interista. Claudio Grassi/LaPresse “La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro Internazionale come Antonio ...

Ciclismo – Nibali analizza il Giro 2020 - la sincerità dello Squalo : “Ecco cosa non mi piace” : Vincenzo Nibali sincero sul percorso del Giro d’Italia 2020 svelato pochi giorni fa a Milano: le parole dello Squalo dello Stretto E’ stato presentato pochi giorni fa il Giro d’Italia 2020: la 103ª edizione della Corsa Rosa si prospetta ricca di spettacolo ed emozioni, con l’esordio assoluto in rosa di Peter Sagan. Vincenzo Nibali non è stato presente a Milano alla presentazione, poichì si trova negli Stati Uniti ...

Genoa - Thiago Motta si presenta : “Ecco cosa mi ha detto il presidente. Sul 2-7-2…” : Thiago Motta si presenta. Il nuovo allenatore del Genoa, chiamato a sostituire Andreazzoli ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa. Queste le sue parole. “Ho trovato poche cose differenti rispetto a quando ero qui come giocatore. Le mie sensazioni sono buone, è una grande opportunità e un onore tornare al Genoa. Sono convinto che con il lavoro possiamo uscire da questa situazione di classifica. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ...