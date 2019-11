Dying Light 2 ha una finestra di lancio?

Per Dying Light 2 Techland promette enormi espansioni e contenuti gratuiti : L'originale Dying Light, pubblicato nel gennaio 2015, è stato famoso per essere stato supportato con una marea di contenuti scaricabili gratuitamente e un singolo componente aggiuntivo a pagamento sotto forma di The Following. Incredibilmente, questo supporto continua ancora oggi, nonostante il fatto che il suo sequel sia a circa sei mesi di distanza dal lancio. Dying Light 2 sembra essere un grande passo avanti rispetto al primo titolo e lo ...

Dying Light e Left 4 Dead 2 si incontreranno in un evento crossover : Dying Light e Left 4 Dead 2 danno il via ad una collaborazione interessante. Come possiamo vedere, infatti, già lo scorso 23 ottobre si parlava di un evento crossover tra i due marchi, e adesso lo abbiamo finalmente davanti.E' dalla giornata di oggi infatti, sabato 26 ottobre, ha inizio il crossover chiamato Dying Light x Left 4 Dead 2, e che si protrarrà fino al prossime 28 ottobre, ovvero fino a lunedì.Se comunque vi troviate impossibilitati a ...

Dying Light e Left 4 Dead 2 si incontrano in un crossover in arrivo a breve : Anche se Dying Light 2 uscirà nel 2020 e lo studio Techland è impegnato sul nuovo gioco, il suporto per il primo titolo della serie è ancora forte. Infatti, sembra proprio che il gioco originale incontrerà presto un altro amato titolo a tema zombie.Tramite l'account Twitter ufficiale di Dying Light, Techland ha annunciato che il gioco si incontrerà presto con Left 4 Dead 2 di Valve. I dettagli su come apparirà questo crossover tra i due ...

Dying Light 2 avrà oltre 100 ore di contenuti secondo Techland : Durante un'intervista con Prankester 101, Tymon Smektala, lead designer di Techland, ha parlato dei contenuti e la longevità di Dying Light 2, il nuovo gioco dello studio polacco in arrivo nel corso del 2020.Stando alle stime condivise da Smektala il titolo offrirà un numero abbondante di contenuti, che terranno impegnati i giocatori per oltre 100 ore. Se però preferite concentrarvi esclusivamente sulla campagna principale, il lead game designer ...