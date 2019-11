Duo | la gatta venuta al mondo con due teste

In California è venuta al mondo Duo - la gatta nata con due teste : Lavinia Greci Il felino, rifiutato da mamma gatta, è sopravvissuto al parto e adesso ha quattro mesi: è affetto da diprosopia e non si sa quanto riuscirà a restare in vita È venuta al mondo con due bocche, due nasi e tre occhi e mezzo, di cui uno centrale. È tutta nera e, di fatto, possiede due facce. Per questo motivo è stata chiamata Duo, la gattina che quattro mesi fa è stata messa al mondo con una malformazione al viso. Secondo ...