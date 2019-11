Dukanovic | “Grande giorno per Italia e Montenegro | grande progetto per 21 secolo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Pescara, 15 nov. (Adnkronos) – “Questo è unper ile per l’, due paesi tradizionalmente amici, uniti da sempre dal Mar Adriatico e, a partire da oggi, in modo ancora più solido grazie al completamento di unper il 21esimo secolo: la linea sottomarina ad alta tensione, che oggi inauguriamo. Siamo tutti onorati di far parte di questoevento.non solo per i nostri Paesi, ma per tutti i Balcani e per l’intera Europa”. Lo ha affermato il presidente del, Milo, collegato da Kotor in occasione dell’elettrodotto.“Sono trascorsi solo tre anni dalla posa del cavo elettrico sul versante montenegrino e oggi, da una costa all’altra, assistiamo all’opera di costruttori laboriosi, al trionfo del lavoro, della perseveranza, delle capacità e della ...

