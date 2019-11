Dubai | la Disneyland del deserto Una Montecarlo senza i capricci di Charlene | una New

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Chi ce l’ha più lungo? Non ho comprato il pass vip per accedere al Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo. Già 45 dollari mi sembravano tanti per il biglietto normale. Dunque faccio la fila della fila, 50 minuti. Arrivo finalmente in cima, poso davanti alle ali, fintamente fantasmagoriche, e faccio la farfalla conai miei piedi, la città che si allarga a macchia d’olio nel, torri scintillanti, seriali, è difficile immaginare che tutto sia nato da un piccolo villaggio di pescatori. Dalle palafitte ai grattacieli specchiati, in scarso mezzo secolo di storia, praticamente dalla scoperta del petrolio negli anni ’60. Da quando si è incominciato a scavare e a tirare fuori dai pozzi l’oro nero. Il Burj, 829 metri, costruito in soli tre anni, svetta tra tutti. Se penso al buco di Piazza Municipio, la più famosa piazza di Napoli, che fiancheggia il Maschio Angioino, mi ...

