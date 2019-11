Donna violentata per 11 ore | chi è il maniaco seriale terrore delle escort Video

Milano - Donna di 70 anni violentata per 11 ore consecutive : arrestato 29enne indagato per altri tre abusi : È stata violentata per 11 ore consecutive. Dalle 22 del 3 novembre alle 9 del giorno dopo, quando, uscendo di casa barcollando, è riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Tutto era iniziato su Internet, dove un uomo di 29 anni ha contattato la 70enne su un sito di incontri per adulti. Dopo aver concordato una prestazione sessuale, l’uomo si è presentato all’appartamento della donna in zona Arco della Pace, a Milano. Qui il 29enne ha messo in ...