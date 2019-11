Domenica Live | puntata 17 novembre | gli ospiti di Barbara d’Urso

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 15 novembre 2019)d’Urso annuncia le anticipazioni di17è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con unanuova di zecca. Glidel 17did’Urso sono tra i personaggi più amati, e discussi, del momento. Qualche nome? In studio ci sarà Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari non sarà da solo nel programma. Con lui ci saranno ben due accompagnatori, pronti a testimoniare a favore di Ambra Lombardo, che sarebbe stata incastrata in un falso scoop da Gaetano Arena. Me le anticipazioni dinon finiscono di certo qui. Oltre alle testimonianze fornite da Kikò,d’Urso manderà in onda anche un video choc che proverebbe il flirt avvenuto tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena nelle scorse settimane. Anticipazioni: Floriana Secondi ritorna in studio da...

