Dodici ore al giorno di lavoro per poco più di un euro all' ora Arrestati due

Muore a Dodici anni per infarto sul bus che la porta a scuola : E’ accaduto sulla linea ‘80 in via Novara, alle 7,43 di stamattina, la bambina soffriva di una malattia non diagnosticata

Napoli - sequestra in auto per Dodici ore la ex e poi la violenta. Fermato 27enne : Ha tenuto per 12 ore prigioniera in auto la sua ex compagna, insieme alla figlia di due anni, prima di tornare a casa e violentarla. In manette è finito un uomo di 27 anni residente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nei confronti dell’uomo il tribunale, settimane prima, aveva emesso un divieto di avvicinamento alla donna, dopo che per mesi l’aveva perseguitata. Le cose sembravano essere tornate alla normalità: la ...