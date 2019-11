Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) Il 12 novembre è stato lanciato negli Stati Uniti (e nei Paesi Passi e in Canada), il servizio di streaming che basa il suo catalogo sui vari marchi della casa di Topolino, da Marvel a Star Wars, da National Geographic a Fox e Pixar. Da noi arriverà solo il prossimo 31 marzo, ma già l’attenzione e la curiosità per i titoli disponibili è molto alta, anche perché si tratta di un’offerta piuttosto ampia, che pesca non solo dagli archivi storici ma si avvarrà anche di produzioni originali inedite. La più attesa almeno al lancio è The Mandalorian, la prima seria tv tratta dall’universo di Guerre stellari, ma in futuro arriveranno anche tanti adattamenti seriali Marvel. Ecco invece alcunetv molto attese che saranno disponibili già al momento del debutto. 1. High School Musical: The Musical – Thes https://www.youtube.com/watch?v=RlaV8sJGhfc Già il ...

MilanoCitExpo : Disney+, 5 serie tv che non vediamo l’ora di guardare #DipartimentoInnovazioneTecnologia - rhodibus : Almeno che Disney+ non si metta a produrre delle serie o film destinati esclusivamente alla piattaforma e soprattut… - DucktalesRT : RT @Screenweek: I fan si lamentano su Twitter per l'ordine incorretto degli episodi di diverse serie animate presenti su #DisneyPlus dalle… -