Disabili senza sostegno | le odissee delle famiglie | ‘Le mie figlie sole a fissare le

Rugby - storia dei Brancaleoni - la squadra dove giocano persone con Disabili tà fisica e psichica : “Senza diversità non si arriva alla meta” : Si ritrovano ogni venerdì sera per giocare a Rugby e si salutano con il grido dell’armata Brancaleone, per ricordare la variegata banda protagonista del film di Mario Monicelli. Natanael, Elisa, Cristian, Michele e Carlotta sono una parte del Collettivo Brancaleone di Pontassieve (in provincia di Firenze), squadra di Rugby integrato, dove giocano anche persone con disabilità . “Tutte le persone possono partecipare nella nostra ...

Settimana delle sezioni Uildm - i volontari con e senza Disabili tà raccontano la loro esperienza : “Ora vediamo il mondo con occhi diversi” : Fare volontari ato non solo aiuta chi ha più bisogno e trae un beneficio fondamentale da questa attività, ma gratifica e può cambiare in meglio anche l’esistenza di chi lo compie. E’ questo il significato dell’essere volontari o per le persone che sostengono l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare ( Uildm ). In occasione della Settimana delle sezioni Uildm terminata il 13 ottobre, alcuni volontari hanno raccontato a Ilfattoquotidiano.it la ...

Parcheggi - gratuiti quelli sulle strisce blu anche per i Disabili senza patente : Un piccolo Parcheggio per l’auto, un grande passo per la civiltà. Merita la parafrasi delle celebri parole di Neil Armstrong l’ultima decisione della Cassazione in tema di posteggi a pagamento: in pratica, da oggi in poi anche le persone disabili che non hanno la patente o non possiedono un’auto, avranno diritto a far Parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna all’interno degli stalli delimitate dalle strisce blu, specie quando ...