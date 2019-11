DIRETTA Bosnia Italia | risultato live 0-1 | | primo gol in maglia azzurra per Acerbi!

LIVE Bosnia-Italia 0-2 calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Acerbi e Insigne firmano il vantaggio momentaneo alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Gioca bene l’Italia che con la mente libera riesce a compiere delle belle azioni che portano al gol di Acerbi e di Insigne, qualche lieve disattenzione difensiva mette a lavoro Donnarumma che deve compiere due miracoli. A tra poco per il secondo tempo! 46′ Finisce il primo tempo, Bosnia-Italia 0-2 (Acerbi, Insigne). 45′ Ci sarà un solo minuto di recupero. 44′ ...

LIVE Bosnia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : gioca Tonali - panchina iniziale per Zaniolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Ecco le formazioni ufficiali: BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct Prosinecki ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct Mancini 19.53 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bosnia Erzegovina-Italia match valido per ...

Bosnia-Italia - stasera in DIRETTA su Rai1 : Questa sera, venerdì 15 novembre 2019, Rai1 trasmetterà in diretta dallo stadio Bilino Polje Bosnia Erzegovina – Italia, partita valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. Calcio di inizio alle ore 20.45. La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interviste e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli.Il match, ovviamente, potrà essere visto anche in live streaming attraverso RaiPlay.it disponibile per ...

LIVE Bosnia-Italia calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri per proseguire nel filotto di vittorie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – L’Italia a caccia di un record storico – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bosnia Erzegovina-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri hanno infilato otto vittorie consecutive e si sono già garantiti il pass per la fase finale della rassegna continentale, il primo posto ...

DIRETTA Bosnia-Italia - Live Qualificazioni Europei 2020 : orario - tv - formazioni e programma : L’Italia è già qualificata ai prossimi Europei e per Mancini è arrivato il momento di sperimentare e testare nuovi giocatori, dare spazio ai giovani che sin qui non sono riusciti a mettersi in luce. Quale occasione migliore se non la gara che si giocherà domani sera al Bilino Polje Stadium di Zenica contro la Bosnia. I padroni di casa devono assolutamente vincere per continuare a sperare nel secondo posto visti i cinque punti di distanza ...

