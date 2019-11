Diretta Atp Finals 2019 Nadal Tsitsipas | Medvedev Zverev streaming video tv | tennis

LIVE Federer-Djokovic 6-4 6-3 - Atp Finals 2019 in Diretta : lo svizzero batte l’eterno rivale dominando e vola in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 22.29 Roger Federer show a Londra! Lo svizzero domina Novak Djokovic battendolo 6-4 6-3 nello spareggio per accedere alle semifinali: al prossimo turno, probabilmente sfiderà Stefanos Tsitsipas, al momento al primo posto nel girone Andre Agassi. Il #3 al mondo gioca una partita perfetta, scongiurando la seconda eliminazione di sempre, dopo ...

3-2 BREAK FEDERER! Ennesimo errore del serbo: lo svizzero imita il break del primo set. 15-40 Bravissimo Nole in contropiede ed in uscita dal servizio: diritto diagonale. 0-40 CHE DIRITTO DI FEDERER! TRE PALLE break! 0-30 Altro diritto lungo di Djokovic! 0-15 Federer simula l'avanzamento a rete: Nole va su di giri. 1-1 Lo svizzero si salva appellandosi al talento e al servizio annullando ...

1-1 Al primo game ai vantaggi, Federer non trema. AD-40 Buona prima esterna dello svizzero. 40-40 Nole tira addosso dopo la volée corta di Federer. 40-30 Ottimo rovescio in risposta di Nole: non ci arriva Federer. 40-15 Torna a manovrare lo svizzero con il diritto. 30-15 primo doppio per Federer. 30-0 Buona prima dello svizzero. 15-0 Bravissimo Federer: servizio e diritto lungolinea dello ...

40-40 Gran difesa di Djokovic sull'attacco a rete di Federer bucato con il rovescio. 30-40 Diritto in corridoio dopo una risposta interessante: altra chance. 15-40 DUE PALLE BREAK FEDERER! Continua a scomporsi Nole che è in difficoltà. 15-30 Federer trova un altro diritto diagonale: Djokovic in ritardo. 15-15 Incantevole Federer che conclude con lo schiaffo a volo! 15-0 Djokovic domina ...

40-0 Ace per Federer. 15-0 Risposta in corridoio per il serbo. 4-3 Buona prima di Nole: confermato il break di distanza. 40-30 Federer si getta avanti ma Djokovic adopera un gran passante di rovescio. 30-30 Federer sta anticipando le risposte: altro diritto a sventaglio perfetto. 30-15 Risposta incrociata di Federer! Gran diritto dello svizzero. 30-0 Ace per Djokovic. 15-0 Rovescio sulla riga ...

30-0 Rovescio lungo di Federer: scambio prolungato comandato dal serbo. 15-0 Bravissimo Nole che domina lo scambio e spinge Federer sempre più lontano dalla riga. 3-1 Risposta lunga di Djokovic e break confermato. 40-30 Buona prima di Federer. 30-30 Servizio e diritto dello svizzero. 15-30 Serve&volley di Federer che prova la palla corta: Djokovic lo passa con il back. 15-15 Risposta in ...

0-450 TRE PALLE BREAK FEDERER! L'elvetico cambia ritmo e trova il rovescio lungolinea. 0-30 SECONDO DOPPIO FALLO DI FILA! Inizio difficoltoso per il serbo. 0-15 Doppio fallo del #2 al mondo. 1-1 Game in scioltezza per Federer: altro ace. 40-15 Ace dello svizzero. 30-15 Scambio equilibrato: Nole cede per primo con il diritto. 15-15 Servizio e diritto: soluzione larga. 15-0 Buona prima di ...

21.07 Chi andrà in semifinale? Chi vincerà il 49esimo capitolo della Saga? 21.05 L'elvetico inoltre, ha vinto i tornei di Halle e Basilea, piazzando la doppia cifra nei rispettivi tornei: lo svizzero inoltre si è fermato in finale a Londra e ai quarti di NY. 21.03 Si parte con il riscaldamento! 21.02 Scendono in campo i giocatori! 21.01 Lo svizzero inoltre è tornato a giocare sulla terra ...

20.31 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Roger Federer e Novak Djokovic, terza giornata del gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2019. I gironi ai raggi X delle ATP Finals 2019–Il regolamento del torneo londinese–Djokovic perde con Thiem: scontro diretto con Re Roger

16:45 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Berrettini batte Thiem 7-6(3) 6-3 in una partita decisa dal break nel secondo set. FINITA!!!! strepitoso MATTEO Berrettini CHE batte Thiem E diventa IL primo italiano ASSOLUTO A vincere IN UN Masters!! 40-0 SECONDA VINCENTE!! 3 MATCH POINT PER MATTEO!! 30-0 Bravo dopo una grande prima a ...

5-2 prima VINCENTE!! 40-15 Chiama bene l'austriaco a rete Matteo, Thiem ci arriva ma sbaglia. 30-15 Errore gratuito questa volta dell'italiano che va largo col dritto. 30-0 Bravo col serve&volley Matteo, Thiem sbaglia col dritto. 15-0 Ace Berrettini! 2-4 break BERRETTINI!! Risposta centrale di Thiem che viene punito dall'azzurro! 40-A Palla break per Matteo che tira uno ...

40-30 Risponde bene al servizio Matteo, poi Thiem va a rete col dritto a una mano. 40-15 Prima vincente dell'austriaco. 30-15 Quinto ace per Thiem. 15-15 Preso in contropiede dall'austriaco Matteo. 0-15 Va a segno con una grande risposta l'azzurro, che trova un angolo molto difficile. 3-2 Seconda vincente per Berrettini. Cambio campo. 40-15 Pizzica la linea laterale col ...

30-0 Seguito da una prima vincente. 15-0 Ace per Matteo!! Quarto per lui! 1-1 Tiene il servizio l'austriaco. 40-15 Bravo Berrettini a tenere sul servizio, poi Thiem la prende troppo sotto e la manda alle stelle. 40-0 Seconda vincente per l'austriaco. 30-0 Stecca col dritto Matteo. 15-0 Sbraccia bene Thiem col rovescio dal centro. 1-0 Prima vincente e gioco vinto per ...