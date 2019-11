Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) Le leggi ci sono, qualcosa si sta facendo, ma tanto va ancora fatto. La strada da percorrere per raggiungere il “gender balance”, l’equilibrio di genere, è ancora lunga. E c’è bisogno che se ne occupino anche le, che anche nelle aziende si cominci a spingere sulla valorizzazione della parità tra donne e uomini. Proprio deliniziative già promosse e che si intendono o si possono promuovere per favorire corrette relazioni di genere e preveniree abusi si è discusso stamane in un convegno alla Camera dei Deputati. Elisa Ercoli, presidente dell’associazione “”, da trent’anni impegnata nella lotta alla violenzale donne, che ha patrocinato l’iniziativa, lo ha detto forte e chiaro: “Abbiamo bisogno diche decidano di scendere ...

HuffPostItalia : 'Differenza donna' chiede ruolo attivo delle imprese contro violenze e molestie - Manuel_Gortan : Un uomo che lo lancia sul mercato come se non fosse suo è “Figo”. Una donna che la lancia come si lancia il pane ai… - Rosaria94182979 : RT @senecaepericle: @AnnalisaChirico @Giadaforevah Difatti è una donna intelligente e rispettabile. Questo, oggi e sempre, fa e farà la dif… -