Dieta Sirt | cos' è e come funziona Perdere 3 kg in una settimana grazie alle sirtuine

Come funziona e quali sono le ricette della Dieta Sirt. Così Adele ha perso 30 Kg : Prima di Adele (30 kg in un anno), e di Pippa Middleton, la dieta Sirt, la dieta del gene magro, è stata la dieta degli sportivi, quelli di una palestra chic - la KX -, nel quartiere Chelsea di Londra, dove si sono allenati anche Ben Ainslie campione olimpico di vela e il pugile Anthony Ogogo. A metterla a punto sono stati Aidan Goggins e Glen Matten, due medici nutrizionisti che hanno lavorato in cliniche prestigiose in Irlanda ...

Dieta Sirt - del gene magro : perdi 3 - 5 kg in 7 giorni : La Dieta Sirt, detta anche del gene magro, è un regime alimentare che consente di perdere circa 3,5 kg in una settimana. Ideata da Aidan Goggins e Glen Matten, nutrizionisti che hanno lavorato presso diverse e prestigiose cliniche in Inghilterra e in Irlanda, permette di tornare in forma senza sottoporsi a digiuni difficili da portare avanti e non certo vantaggiosi per la salute. Tra i principi di questa Dieta è possibile ricordare il fatto che ...