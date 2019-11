“Devo ringraziare Maria De Filippi” Luciana Littizzetto | il dettaglio privatissimo mai

Calcio - Ciro Immobile su Italia-Grecia : “Devo ringraziare Mancini per aver creduto in me. Dobbiamo continuare a vincere” : Ciro Immobile e la Nazionale di Calcio: un rapporto da sempre un po’ problematico dal punto di vista realizzativo. L’attuale capocannoniere della Serie A ha fatto spesso fatica a esprimere le sue qualità in azzurro e l’interruzione del “digiuno” (in termini di gol siglati) durato due anni, grazie alla marcatura contro la Finlandia, lo evidenzia. Ecco che le motivazioni per il centravanti della Lazio non mancano. ...