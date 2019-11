Delinquenti assolti dai giudici | ​ Furti e occupazioni necessari

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Francesca Bernasconi In alcuni casi, iassolvono gli imputati "perché il fatto non sussiste". E tra la popolazione nascono malumori e proteste Rapinatori "non identificati", ladriperché "il fatto non sussiste" edichiarate legittime. Sono alcune delle motivazioni di sentenze, soprattute legate a vicende di ordine pubbliche, che seminano malumori e proteste nella popolazione. L'ultimo caso, riportato anche dal Giornale, risale a ieri, quando il giudice ha assolto una donna di 29 anni, che aveva occupato abusivamente una casa popolare vuota, nel comune di Petrosino, in provincia di Trapani. Nel pronunciare la sentenza, il giudice ha applicato l'articolo 54 del codice penale, che "sterilizza" un reato se chi lo commette si trova in uno "stato di necessità". Ma non è la prima volta che accade e le decisioni della Corte spesso fanno discutere e ...

vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: LA MISERABILE FINE DI VENEZIA SOMMERSA DALL’ACQUA È SOLO COLPA DEI DELINQUENTI DEL MOSE. SI SONO MANGIATI TUTTO, INVEC… - DisastroRaggi : Processo CasaPound a Napoli: tutti assolti dalle accuse di associazione sovversiva e banda armata… - vallegiorgio41 : LA MISERABILE FINE DI VENEZIA SOMMERSA DALL’ACQUA È SOLO COLPA DEI DELINQUENTI DEL MOSE. SI SONO MANGIATI TUTTO, I… -