Dario Franceschini alla Basilica di San Marco | I danni ci sono ma non sono

Dario Franceschini - crisi conclamata : "Fermiamoci prima che sia troppo tardi - tutto è a rischio" : Un nuovo patto con Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Perché allo stato attuale, spiega Dario Franceschini al Corriere della Sera, "tutto è a rischio" e il governo potrebbe cadere da un momento all'altro. "I partiti - spiega il ministro dei Beni culturali e capo-delegazione del Pd a Palazzo Chigi - devon

"Fermiamoci - prima che sia troppo tardi". L'appello di Dario Franceschini : “Fermiamoci prima che sia troppo tardi”. In un'intervista al Corriere della Sera il titolare del dicastero della Cultura, Dario Franceschini, lancia un appello preoccupato ai protagonisti della compagine in campo sulla tenuta del governo. “Questa esperienza – ragiona il ministro – è iniziata per evitare che Salvini assumesse i ‘pieni poteri'. Solo che si trattava di un elemento sufficiente a far partire il governo” ma per farlo durare “serve ...

Giuseppe Conte - tensioni nel governo sulla manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m

"In Umbria Pd e M5s hanno fatto bene a metterci la faccia" dice Dario Franceschini : In un'intervista a La Stampa di Torino, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini dice che “ha fatto bene” il governo a metterci la faccia nella difficile partita elettorale in Umbria, “perché è una sfida importante per la regione ed è un dato politico importante per il Paese” ma anche per il fatto che “denota la differenza profonda che c'è tra questa alleanza e la precedente”, ovvero: “quella era un'alleanza tra avversari rimasti tali, ...

Dario Franceschini alla Stampa : “Pd e M5S avanti insieme in tutte le Regioni” : La convivenza con i 5 stelle piace a Dario Franceschini, che punta a rilanciare l’alleanza umbra, sigillata ieri nella foto di Narni, anche nelle prossime elezioni regionali. “Il governo ha fatto bene, è giusto metterci la faccia. Questa in Umbria è la prima tappa di un percorso che deve durare nel tempo. Dopo l’Umbria, ci saranno Calabria, Emilia-Romagna e poi, sempre nel 2020, Toscana, Liguria e ...

Nicola Zingaretti e Dario Franceschini d'accordo : "Se non si cambia - questo sarà l'ultimo governo Conte" : Per Nicola Zingaretti l'esecutivo giallo-rosso non è ancora al sicuro. Le liti sulla manovra sono sempre dietro l'angolo. Per i dem, infatti, Matteo Renzi non ha ancora gettato la spugna e darà sicuramente filo da torcere al Pd che non si può permettere di farsi trovare impreparato. "Ragazzi - ha sp

Cartabianca - Dario Franceschini attacca Maria Elena Boschi : "Forse ha bisogno di visibilità" : Dario Franceschini critica ferocemente Maria Elena Boschi in diretta da Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre: "La Boschi ha detto che il Pd è il partito delle tasse. Ma gli avversari sono altri, siamo nella stessa maggioranza di governo", sottolinea il ministro della Cultura, "Una lotta tra n

Dario Franceschini - il suo nome per il dopo-Mattarella al Quirinale : la velina di Matteo Renzi : Tutto gira intorno a loro. Matteo Renzi, certo, ma anche Dario Franceschini. I retroscena si scatenano sulle parole che il leader di Italia Viva ha speso, dal palco della Leopolda, sulla "legislatura che deve arrivare all'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022, e al vero obiettivo dell'a

Dario Franceschini - aria di crisi : "Un ultimatum al giorno...". Cosa gli risponde il ministro grillino : «Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno». Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, capo delegazione del Partito Democratico al governo. Che riceve a stretto giro il sostegno del segretario dem, Nicola Zingaretti, pronto a rilanciare il messaggio del suo compagno di partito. Leggi anche: "

Il mese del «Bello d’Italia» : il ministro Dario Franceschini ospite al Corriere La diretta : Primo appuntamento in sala Buzzati a Milano. Presente all’incontro anche il generale Roberto Riccardi

Il ministro Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi dei direttori degli Uffizi - del Museo di Capodimonte e della GNAM di Roma : Il ministro per i Beni e le Attività culturali Dario Franceschini ha rinnovato gli incarichi di tre direttori di musei italiani: il tedesco Eike Schmidt agli Uffizi di Firenze, il francese Sylvain Bellenger al Museo di Capodimonte di Napoli e Cristiana

Dario Franceschini ha confermato la procedura di revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione sovranista di Steve Bannon : Il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini ha annunciato di voler proseguire la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’Abbazia di Trisulti, che era stata data a una fondazione di Steve Bannon, ex capo stratega di Donald Trump.

Maria Elena Boschi - la telefonata di Dario Franceschini : asse Pd-Conte per fermare Matteo Renzi : Il governo ha un grosso problema: Matteo Renzi. E la sua Italia Viva, dove ben presto potrebbero confluire nuovi esponenti del Pd, pare che siano addirittura dieci. Il gruppo Renziano insomma potrebbe farsi sempre più cospicuo e, in parallelo, l'esecutivo sarebbe sempre più debole. "Renzi è a caccia