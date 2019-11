Dal caso Sarri-Ronaldo al ritorno di Ibrahimovic | Mancini sincero | “difficile sostituire

Il caso Cucchi - Dall’inizio : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Il caso di Stefano Cucchi è sicuramente uno dei più complicati della cronaca giudiziaria dell’ultimo decennio italiano. Sulla vicenda ci sono stati avviati ben otto processi nel corso degli ultimi dieci anni – da quando cioè, il 15 ottobre 2009, il giovane geometra romano venne fermato dai carabinieri perché in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente, fu arrestato e morì, una ...

Caso Avastin-Lucentis - dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco indagati Dalla Corte dei Conti per danno erariale da 200 milioni : Avrebbero imposto limitazioni alla prescrivibilità di un farmaco più economico, l’Avastin, per curare alcune malattie oculari. favorendo invece un altro medicinale, il Lucentis, che per ogni dose costava tra i 600 e i 730 euro in più. Con un danno per l’erario di 200 milioni, pari ai maggiori costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale. E’ l’accusa contestata ad alcuni membri dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, tra cui ...

Notizie del giorno – Le ultime sul caso Ronaldo - nuovo scanDalo Calciopoli - mega rissa in Bundesliga : LE ultime SUL caso CRISTIANO Ronaldo – Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma la Roma dopo la sconfitta contro il Parma mentre continuano a volare il Cagliari e la Lazio. La Juventus ...

Una destra sempre più estrema : Dal caso Segre al razzismo negli stadi : Il provvedimento di assegnare la scorta alla senatrice Liliana Segre, internata da bambina nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dimostra il punto di non ritorno a cui è giunto il nostro Paese. La senatrice a vita, che ha vissuto l’odio antisemita sulla propria pelle - letteralmente, dato che riporta ancora il numero di matricola di Auschwitz - ha proposto un disegno di legge in cui auspica la creazione di una commissione bicamerale ...

Dal caso Ronaldo ai cori razzisti contro Balotelli - Mancini chiaro : “Mario in azzurro quando lo meriterà - e su CR7…” : Mancini ha le idee chiare: il parere del ct azzurro sui casi Cristiano Ronaldo e Balotelli La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Gli azzurri sono in ritiro a Coverciano in vista delle ultime due partite di qualificazione all’Europeo del 2020, contro la Bosnia Erzegovina e contro l’Armenia. Alla vigilia del due incontri, il ct azzurro Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Massimo ...

Caso Cristiano Ronaldo - il portoghese vola via Dall’Italia e Dalla Juventus [DETTAGLI] : Nella giornata di ieri si è conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte della classifica. Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma ...

Titoli e aperture : il caso Ilva Dalla visita di Conte a Taranto al monito di Moody's : Il premier Giuseppe Conte va dagli operai dell'Ilva, e ammette: "Non ho soluzioni in tasca" . Intanto il governo tratta con ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva: spunta anche l'ipotesi di un ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o Invitalia per cercare di diluire il rischio. Sul tavolo c'è anche uno sconto sull'affitto. La proposta di far diventare il polo dell'acciaio di Taranto un'azienda pubblica divide pero' i politici. ...

Arsenal - continua il caso Xhaka : il giocatore si autoesclude Dal match contro il Leicester dopo il litigio con i tifosi : Granit Xhaka si è autoescluso dalla sfida contro il Leicester: l’allenatore dell’Arsenal ha spiegato che il calciatore non si sente ancora pronto a tornare in campo dopo il litigio con i tifosi “Ho parlato con Zhaka martedì per sapere come si sentiva, si stava allenando bene ma mi ha detto che non si sente ancora pronto per giocare. Lo aspettiamo“, con queste parole Unai Emery ha annunciato l’assenza di Granit ...

MotoGp – Lorenzo a cuore aperto - Dalla voglia di riscatto ai forti dubbi : “quando vanno via torni ad essere convinto o no - nel mio caso…” : Jorge Lorenzo non nasconde di avere avuto seri dubbi durante la sua prima e sfortunata stagione in Honda: le ammissioni del pilota maiorchino La stagione 2019 di MotoGp sta per terminare, i piloti si godono adesso un po’ di relax dopo le fatiche del Trittico asiatico per un round finale esplosivo. In attesa dell’ultima gara dell’anno, alcuni campioni delle due ruote sono stati protagonisti in questi primi due giorni ...

Caso Balotelli - l’Hellas Verona espelle Castellini Dallo stadio fino al 2030. Indaga la procura : Le parole razziste dell’ultrà scaligero ed esponente di Forza Nuova nei confronti dell’attaccante del Brescia hanno lasciato il segno. Chiuso un settore del Bentegodi

Cagliari - scoppia il caso Nandez? Dall’Argentina accuse sul contratto : i dettagli : Parlare di un nuovo caso è ancora prematuro, ma dall’Argentina piovono accuse nei confronti del Cagliari. Secondo quanto riportato da “TyC Sport”, in particolare dal giornalista Claudio Civiello, sarebbero spuntate irregolarità nel contratto che lega Nahitan Nandez al club sardo. Patti non rispettati e inaspettati malumori potrebbero deturpare l’ottimo inizio di stagione del centrocampista. L’ipotesi infatti è ...

Medicina - il caso : protetta Dall’Alzheimer grazie a rara mutazione genetica : Scoperta una rara mutazione ‘scudo’ contro l’Alzheimer. Proprio la presenza di una rara alterazione nel gene ApoE3 sembrerebbe infatti aver protetto una donna dallo sviluppo dei sintomi associati alla malattia di Alzheimer, come si legge in uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine‘. Il caso è stato scoperto grazie a uno studio su 1.200 persone in Colombia particolarmente vulnerabili alla malattia di Alzheimer ...

Omicidio Mollicone - Dal cavalcavia dell'autostrada minacce al carabiniere che ha risolto il caso : Tra i caselli di Cassino e Pontecorvo è comparsa una grave minaccia rivolta a uno dei carabinieri che ha risolto il giallo...

Joseph Ratzinger - accusa Dalla Germania : "Coperto un caso di abusi?" : Il quotidiano Bild lancia un'accusa pesantissima al Papa Emerito Ratzinger. Secondo il quotidiano tedesco, Benedetto XVI e il suo segretario particolare, Monsignor Georg Gaenswein, avrebbero coperto e protetto per anni un prelato pedofilo tedesco, nonostante diverse denunce dei suoi abusi sessuali.