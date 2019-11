Fonte : blogo

(Di venerdì 15 novembre 2019)si lancia nel mondo del soprannaturale con la nuovatv originale italiana in arrivo nel 2020.Sonotrain questi giorni ledi, un drama a tinte soprannaturali, prodotto da Indiana Production e che si aggiunge agli ormai storici Suburra e Baby, di cui è stata appena annunciata la terza stagione, e allein produzione come il teen drama Summertime, Zero di Antonio Dikele e il prossimo Luna Nera che arriverà nei primi mesi del 2020.leconRusso pubblicato su TVBlog.it 15 novembre 2019 16:14.

dituttounpop : Sono iniziate le riprese di #Curon, la nuova serie originale di @NetflixIT Ecco qualche foto e il cast della serie: - SerieTvserie : Curon, iniziate a Bolzano le riprese della serie Netflix con Valeria Bilello e Federico Russo - PressviewLuke : Paurosa e affascinante la sceneggiatura e sopratutto le location della nuova #SerieTV #horror di #Netflix, che come… -