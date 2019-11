Cucchi | parla il carabiniere del baciamano a Ilaria | «Mi sono sentito di farlo»

Cucchi - parla il padre : “È stato giusto mostrare le foto di Stefano. All’inizio non volevo”. Ilaria : “Salvini? Non escludo querela” : A poche ore dalla condanna a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale inflitta ai due carabinieri, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di aver pestato il 31enne Stefano Cucchi dopo averlo arrestato, il padre Giovanni ripercorre, in un’intervista a Repubblica, questi dieci anni di indagini e processi per arrivare a una verità sulla morte del figlio. Torna anche sulle scelte fatte dalla famiglia, come quella di ...