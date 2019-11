Cosa sappiamo davvero del Big Bang? I dubbi del nuovo premio Nobel per la fisica

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) (Immagine: Getty Images) In principio era il Big, diremmo: l’inizio del cosmo. Anche senza essere appassionati, più o meno tutti ne abbiamo sentito parlare. Forse ci viene da immaginarlo come un’immane esplosione, ma è più corretto parlare di espansione: l’universo a condizioni di temperature e densità elevatissime comincia, in un istante, a estendersi, come fa tuttora. Eppure c’è qualcuno che non è d’accordo. È James Peebles, proprio il cosmologo che ha ricevuto quest’autunno ilper laper il suo straordinario contributo agli studi astronomici. Peebles sostiene che se possiamo ricostruire bene l’evoluzione dell’universo, a partire dai primissimi secondi, non possiamo però affermareè accaduto nel primo istante, poiché non ci sono osservazioni sperimentali. E tuttavia non è neppure l’unico ad avanzaresul Big. All’astronomo non va anzitutto il ...

GiovanniToti : Grande dolore per chi ha perso la vita in Veneto a causa del #maltempo. Seguiamo l'evoluzione degli eventi a… - queengattara : RT @mmorphine_: Io su 'sta storia degli assorbenti dirò solo un'ultima cosa: insegnate a scuola come cazzo funzionano le mestruazioni perch… - Ketty57664851 : RT @GiorgioBagnoli: #Carofiglio dice: ' La sinistra deve comunicare anche con quelli che non vanno a votare dicendo loro chi siamo, dove vo… -